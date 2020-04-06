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06 квітня 2020, понеділок, 15:15 39
Суспільство 2020-04-06T16:45:03+03:00
Українські Новини
Фото дня: у Києві поліція затримала чоловіка, який плив по Дніпру до тренажерів в Гідропарк

Фото дня: у Києві поліція затримала чоловіка, який плив по Дніпру до тренажерів в Гідропарк

Кира Молчанова
Гідропарк, Коронавірус, коронавірус в Україні, карантин в Києві
Купальщика затримали в Гідропарку. Фото: facebook.com/bogdan.aminov
Купальщика затримали в Гідропарку. Фото: facebook.com/bogdan.aminov

Чоловік, якого через карантинні обмеження не пустили до тренажерів в Гідропарк поліцейські, переплив річку.

Про це повідомляє на своїй сторінці в Facebook Богдан Амінів.

Він розповів, що поліція перекрила міст, що веде до тренажерів на Гідропарку. Чоловіка ця заборона не зупинила. Він роздягнувся і почав перепливати річку, щоб дістатися до тренажерного залу під відкритим небом. На протилежному березі його зустріли десяток поліцейських.

Момент, як чоловік пливе, знімали українські телеканали.

Як повідомляли Українські Новини, 6 квітня поліція Києва склала адміністративні протоколи за недотримання правил карантину на 2 учасників акції протесту проти протиепідемічних заборон.

Крім того, за період карантину правоохоронці затримали більше 100 розповсюджувачів фейків про коронавірус.

Після посилення карантину, в Києві забороняється перебувати у громадських місцях без маски ходити по вулиці групою більше двох осіб і гуляти в парках, скверах і прибережних територіях. За недотримання правил передбачається штраф.

При цьому Мінінфраструктури назвали людей, які мають право на перевезення в транспорті.

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