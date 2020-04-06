Фото дня: у Києві поліція затримала чоловіка, який плив по Дніпру до тренажерів в Гідропарк

Чоловік, якого через карантинні обмеження не пустили до тренажерів в Гідропарк поліцейські, переплив річку. Про це повідомляє на своїй сторінці в Facebook Богдан Амінів. Він розповів, що поліція перекрила міст, що веде до тренажерів на Гідропарку. Чоловіка ця заборона не зупинила. Він роздягнувся і почав перепливати річку, щоб дістатися до тренажерного залу під відкритим небом. На протилежному березі його зустріли десяток поліцейських. Момент, як чоловік пливе, знімали українські телеканали. Як повідомляли Українські Новини, 6 квітня поліція Києва склала адміністративні протоколи за недотримання правил карантину на 2 учасників акції протесту проти протиепідемічних заборон. Крім того, за період карантину правоохоронці затримали більше 100 розповсюджувачів фейків про коронавірус. Після посилення карантину, в Києві забороняється перебувати у громадських місцях без маски ходити по вулиці групою більше двох осіб і гуляти в парках, скверах і прибережних територіях. За недотримання правил передбачається штраф. При цьому Мінінфраструктури назвали людей, які мають право на перевезення в транспорті.