Фото дня: у Києві поліція затримала чоловіка, який плив по Дніпру до тренажерів в Гідропарк

Чоловік, якого через карантинні обмеження не пустили до тренажерів в Гідропарк поліцейські, переплив річку.

Про це повідомляє на своїй сторінці в Facebook Богдан Амінів.

Він розповів, що поліція перекрила міст, що веде до тренажерів на Гідропарку. Чоловіка ця заборона не зупинила. Він роздягнувся і почав перепливати річку, щоб дістатися до тренажерного залу під відкритим небом. На протилежному березі його зустріли десяток поліцейських.

Момент, як чоловік пливе, знімали українські телеканали.

Як повідомляли Українські Новини, 6 квітня поліція Києва склала адміністративні протоколи за недотримання правил карантину на 2 учасників акції протесту проти протиепідемічних заборон.

Крім того, за період карантину правоохоронці затримали більше 100 розповсюджувачів фейків про коронавірус.

Після посилення карантину, в Києві забороняється перебувати у громадських місцях без маски ходити по вулиці групою більше двох осіб і гуляти в парках, скверах і прибережних територіях. За недотримання правил передбачається штраф.

При цьому Мінінфраструктури назвали людей, які мають право на перевезення в транспорті.