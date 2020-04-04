подписаться на рассылку
27.1 27.65
29.2 29.86
˟
04 апреля 2020, суббота, 20:54 1314
Общество 2020-04-04T21:12:27+03:00
Українські Новини
Кабмин ужесточил карантин. Кто будет контролировать соблюдение правил в общественных местах

Кабмин ужесточил карантин. Кто будет контролировать соблюдение правил в общественных местах

Елена Новикова
Кабмин, Карантин, карантин в Украине, Соблюдение карантина, Ужесточение карантина
Карантин. Фото: Pixabay
Карантин. Фото: Pixabay

В Украине ужесточили правила на время карантина. В частности, запрещается пребывать в общественных местах без маски, ходить по улице группой больше двух человек и гулять в парках, скверах и прибрежных территориях. За несоблюдение правил предусматривается штраф. О том, кто будет контролировать соблюдение правил, разъяснил Кабинет Министров.

Так, сообщается, что контроль за соблюдением правил карантина в публичных местах будут осуществлять представители Министерства внутренних дел и Национальной гвардии.

Ранее Українські Новини сообщали о том, какие места являются общественными. Общественным местом является - часть (части) любого здания, сооружения, которые доступны или открыты для населения свободно, или по приглашению, или за плату, постоянно, периодически или время от времени.

Также о том, что на время карантина в Украине также запрещается пребывание в общественных местах лиц, не достигших 16 лет, без сопровождения совершеннолетних; посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости; посещение спортивных и детских площадок.

Больше новостей о: Кабмин Карантин карантин в Украине Соблюдение карантина Ужесточение карантина

Кабмин выделил 40,7 млн гривен жителям обвалившего...
Кабмин разъяснил новые ограничения на время карант...
В Кривом Роге тысячи людей стоят в очереди за спец...
Что теперь запрещено делать на улице и в обществен...
Кабмин разъяснил новые ограничения на время карантина
В Минздраве рассказали, какие сопутствующие болезни были у большинства умерших от коронавируса украинцев
Новости
В Украине уже 1225 случаев коронавируса. Погибли 32 человека 22:01 Инфографика
В армии зафиксирован новый случай коронавируса 21:50
Тяжелые случаи коронавируса фиксируют даже среди молодых и здоровых, - ВОЗ 21:25
Тепло возвращается, но с сильными ветрами: прогноз погоды на 5 апреля 21:00
Кабмин ужесточил карантин. Кто будет контролировать соблюдение правил в общественных местах 20:54
больше новостей
Работающим пенсионерам пересчитали пенсию: как и на сколько повысили выплаты 16:11 Инфографика
Пенсионный фонд начал финансировать пенсии за апрель: как будут проводить оплату 05:40
В Раде может увеличиться количество заразившихся коронавирусом депутатов, - Корниенко 16:08
Усиление карантина: в Украине ограничат время пребывания на улице 23:46
НБУ укрепил гривну. Официальный курс валют на выходные 05:35
больше новостей
Андрей Коболев. Скриншот видео
Коболеву уменьшили зарплату до 800 тысяч гривен в месяц, - депутат 22:38
Работающим пенсионерам пересчитали пенсию: как и на сколько повысили выплаты 16:11 Инфографика
Усиление карантина: в Украине ограничат время пребывания на улице 23:46
Жена нового министра здравоохранения Степанова в день его назначения зарегистрировала медфирму 17:08
НАБУ отказалось назвать количество расследуемых дел по Порошенко 17:14
больше новостей
В Чернобыльской зоне вспыхнул крупный пожар. Для тушения задействовали авиацию
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok