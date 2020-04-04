Кабмин ужесточил карантин. Кто будет контролировать соблюдение правил в общественных местах

Так, сообщается, что контроль за соблюдением правил карантина в публичных местах будут осуществлять представители Министерства внутренних дел и Национальной гвардии.

Ранее Українські Новини сообщали о том, какие места являются общественными. Общественным местом является - часть (части) любого здания, сооружения, которые доступны или открыты для населения свободно, или по приглашению, или за плату, постоянно, периодически или время от времени.

Также о том, что на время карантина в Украине также запрещается пребывание в общественных местах лиц, не достигших 16 лет, без сопровождения совершеннолетних; посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости; посещение спортивных и детских площадок.