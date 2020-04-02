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02 апреля 2020, четверг, 13:11 919
Общество 2020-04-02T13:11:54+03:00
Українські Новини
Ужесточение карантина в Украине. Что такое "общественное место"

Ужесточение карантина в Украине. Что такое "общественное место"

Анна Рудык
Кабмин, Карантин, общественное место, карантин в Украине
Общественное место. Фото: freepik
Общественное место. Фото: freepik

После того, как Кабмин ужесточил карантин и установил ограничения на пребывание в общественных местах, у многих украинцев возник вопрос, какие именно места можно назвать "общественными"? Українські Новини собрали информацию о данном определении.

Так, согласно Закону Украины от 22.09.2005 № 2899-IV "О мерах по предупреждению и уменьшению употребления табачных изделий и их вредного влияния на здоровье населения", "общественным местом является - часть (части) любого здания, сооружения, которые доступны или открыты для населения свободно, или по приглашению, или за плату, постоянно, периодически или время от времени.

Также в Законе указано, что общественным местом считаются в том числе подъезды, а также подземные переходы, стадионы.

Соответственно, новые ограничения Кабмина затронут все вышеперечисленные общественные места, где теперь нельзя появляться без без одетой маски или респиратора. А лицам, не достигшим 16 лет, запрещено пребывать в общественных местах без сопровождения совершеннолетних.

Как сообщали Українські Новини, Кабинет министров принял решение усилить карантинные меры на заседании из-за роста количества больных коронавирусом.

Также на карантине за пикники в парке будут штрафы до 3,4 тыс. гривен.

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