За период карантина правоохранители задержали более 100 распространителей фейков о коронавирусе, - Зеленский

Правоохранители задержали более 100 человек, распространяющих фейки о коронавирусе, за период карантина, который продлили до 24 апреля.

Об этом Президент Владимир Зеленский заявил в видеообращении, передают Українськi Новини.

"За это время найдено более 100 дезинформаторов, заблокирован ряд ссылок, используемых в преступных целях, заблокированы банковские счета мошенников. По этим фактам начато 30 уголовных дел", - сказал Президент.

Он призвал граждан быть внимательными и пользоваться исключительно проверенными источниками, а также не доверять информации о сомнительных лекарствах против коронавируса.

Как сообщали Українськi Новини, Служба безопасности Украины заявляет, что Россия спонсировала разжигание паники в Украине из-за коронавируса с помощью интернет-агитаторов.

Ранее сообщалось о том, что Служба безопасности выявила 79 распространителей фейков о коронавирусной инфекции и заблокировала более 1 тыс. интернет-сообществ.

Тем временем, Ульяна Супрун развенчала самые известные фейки о коронавирусе.