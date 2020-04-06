В Кабмине назвали полный список людей, которым разрешено пользоваться транспортом

В условиях усиленных карантинных мер в Украине, в Министерстве инфраструктуры назвали людей, которые имеют право на перевозку в транспорте. Об этом сообщает глава министерства Владислав Криклив в Telegram. Согласно данным Мининфраструктуры, перевозки разрешены работникам, которые обеспечивают: здравоохранение; продовольственное обеспечение; правительственное управление; предоставление самых важных государственных услуг; энергообеспечение; водообеспечение; связь и коммуникации; финансовые и банковские услуги; функционирование инфраструктуры; транспортное обеспечение; сферу обороны; правопорядок и гражданскую защиту; объекты критической инфраструктуры, которые имеют непрерывный промышленный цикл. Кто может пользоваться общественным транспортом. Фото: telegram\/Криклий Помимо регулярных пассажирских перевозок в городском транспорте, сотрудников указанных сфер деятельности можно также перевозить служебными и\/или арендованными транспортными средствами, при этом маршрут перевозки нужно согласовать с Нацполицией. Как сообщали Українські Новини, запрещается пребывать в общественных местах без маски, ходить по улице группой больше двух человек и гулять в парках, скверах и прибрежных территориях. За несоблюдение правил предусматривается штраф. Также Кабмин обязал граждан старше 60 лет самоизолироваться.