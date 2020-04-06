подписаться на рассылку
27.1 27.65
29.2 29.86
˟
06 апреля 2020, понедельник, 13:59 22 Инфографика
Общество 2020-04-06T14:00:08+03:00
Українські Новини
В Кабмине назвали полный список людей, которым разрешено пользоваться транспортом

В Кабмине назвали полный список людей, которым разрешено пользоваться транспортом

Таня Войтюк
Кабмин, Общественный транспорт, карантин в Украине, Карантин из-за коронавируса
Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирус. Фото: freepik

В условиях усиленных карантинных мер в Украине, в Министерстве инфраструктуры назвали людей, которые имеют право на перевозку в транспорте.

Об этом сообщает глава министерства Владислав Криклив в Telegram.

Согласно данным Мининфраструктуры, перевозки разрешены работникам, которые обеспечивают:

  • здравоохранение;
  • продовольственное обеспечение;
  • правительственное управление;
  • предоставление самых важных государственных услуг;
  • энергообеспечение;
  • водообеспечение;
  • связь и коммуникации;
  • финансовые и банковские услуги;
  • функционирование инфраструктуры;
  • транспортное обеспечение;
  • сферу обороны;
  • правопорядок и гражданскую защиту;
  • объекты критической инфраструктуры, которые имеют непрерывный промышленный цикл.

Кто может пользоваться общественным транспортом. Фото: telegram/КриклийКто может пользоваться общественным транспортом. Фото: telegram/Криклий

Помимо регулярных пассажирских перевозок в городском транспорте, сотрудников указанных сфер деятельности можно также перевозить служебными и/или арендованными транспортными средствами, при этом маршрут перевозки нужно согласовать с Нацполицией.

Как сообщали Українські Новини, запрещается пребывать в общественных местах без маски, ходить по улице группой больше двух человек и гулять в парках, скверах и прибрежных территориях. За несоблюдение правил предусматривается штраф. 

Также Кабмин обязал граждан старше 60 лет самоизолироваться.

Больше новостей о: Кабмин Общественный транспорт карантин в Украине Карантин из-за коронавируса

За день в Украине от коронавируса умерли шесть человек. Всего 1319 инфицированных
В Киеве коронавирусом заболели еще два медика. Всего 267 инфицированных
Новости
Печерский район вышел в "лидеры" по заболеваемости коронавирусом в Киеве 14:10 Инфографика
В Испании зафиксировано самое низкое число заражений коронавирусом за две недели 14:06
На границах Украины и ЕС застряли сотни фур 14:06
Коронавирус. Фото: freepik
В Кабмине назвали полный список людей, которым разрешено пользоваться транспортом 13:59 Инфографика
В Украине еще раз уменьшили количество пунктов пропуска на границе 13:30
больше новостей
Выплата коронавирусной тысячи начнется уже на следующей неделе, но при одном условии 05:30
Украинцев ждет новый курс доллара. Аналитик рассказал, чего ожидать от гривны в условиях карантина 06:00
Карантин ужесточают. Можно ли ходить по улице втроем 23:50
Умерших от коронавируса будут кремировать: сколько стоит процедура кремации 18:46
Гривна продолжает стремительно расти. Официальный курс валют на понедельник 05:10
больше новостей
Команда Рябошапки уничтожила документы по переаттестации прокуроров, - СМИ 08:48 Документ
Выплата коронавирусной тысячи начнется уже на следующей неделе, но при одном условии 05:30
Юрист подал на Кабмин иск в суд о незаконности тотального карантина, - СМИ 09:33
В Чернобыльской зоне вспыхнул крупный пожар. Для тушения задействовали авиацию 19:04
В Киеве националисты напали на людей, бесплатно раздающих маски, - СМИ 03:47
больше новостей
В Киево-Печерской лавре зафиксировали четыре случая коронавируса, - Кличко
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok