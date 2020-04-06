В Кабмине назвали полный список людей, которым разрешено пользоваться транспортом

В условиях усиленных карантинных мер в Украине, в Министерстве инфраструктуры назвали людей, которые имеют право на перевозку в транспорте.

Об этом сообщает глава министерства Владислав Криклив в Telegram.

Согласно данным Мининфраструктуры, перевозки разрешены работникам, которые обеспечивают:

здравоохранение;

продовольственное обеспечение;

правительственное управление;

предоставление самых важных государственных услуг;

энергообеспечение;

водообеспечение;

связь и коммуникации;

финансовые и банковские услуги;

функционирование инфраструктуры;

транспортное обеспечение;

сферу обороны;

правопорядок и гражданскую защиту;

объекты критической инфраструктуры, которые имеют непрерывный промышленный цикл.

Кто может пользоваться общественным транспортом. Фото: telegram/Криклий

Помимо регулярных пассажирских перевозок в городском транспорте, сотрудников указанных сфер деятельности можно также перевозить служебными и/или арендованными транспортными средствами, при этом маршрут перевозки нужно согласовать с Нацполицией.

Как сообщали Українські Новини, запрещается пребывать в общественных местах без маски, ходить по улице группой больше двух человек и гулять в парках, скверах и прибрежных территориях. За несоблюдение правил предусматривается штраф.

Также Кабмин обязал граждан старше 60 лет самоизолироваться.