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06 квітня 2020, понеділок, 15:07 23
Європа 2020-04-06T16:30:03+03:00
Українські Новини
Пік епідемії коронавірусу в Польщі настане у травні-червні

Пік епідемії коронавірусу в Польщі настане у травні-червні

Елизавета Кесельман
Польща, коронавірус в Польщі, боротьба з коронавірусом
Польща. фото: embaperu.ch
Польща. фото: embaperu.ch

Польща стала однією з останніх країн, яку зачепила коронавірусна пневмонія. В середині березня влада оголосила про заборону виходу з будинку без вагомої причини. Днями, прем'єр-міністр Польщі спрогнозував пік захворюваності на коронавірус в країні. Про це передає Wiadomosci Gazeta.

За словами чиновника, пік епідемії в Польщі очікується в травні-червні.

"Сьогодні, на цьому етапі, ми знаємо, що слід дотримуватися дисципліну, вкладати додаткові зусилля, тримати дистанцію виконувати безліч правил і процедур. Ми значною мірою перебуваємо на початку боротьби з коронавірусом", - заявив Моравецький.

Як повідомляли Українські Новини, Польща закрила свої кордони 15 березня, в результаті чого сотні українців не могли потрапити додому.

Президент Польщі Анджей Дуда скасував запланований на 13 квітня візит в Україну через пандемію коронавірусу.

Крім того, з-за Covid-19 Зеленського не приїхали 5 іноземних лідерів у березні.

Через коронавірус парламент Польщі відправили на карантин.

Тим часом, по всьому світу коронавірусом заразилися вже 1,6 млн людина.

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