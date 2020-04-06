Пік епідемії коронавірусу в Польщі настане у травні-червні

Польща стала однією з останніх країн, яку зачепила коронавірусна пневмонія. В середині березня влада оголосила про заборону виходу з будинку без вагомої причини. Днями, прем'єр-міністр Польщі спрогнозував пік захворюваності на коронавірус в країні. Про це передає Wiadomosci Gazeta.

За словами чиновника, пік епідемії в Польщі очікується в травні-червні.

"Сьогодні, на цьому етапі, ми знаємо, що слід дотримуватися дисципліну, вкладати додаткові зусилля, тримати дистанцію виконувати безліч правил і процедур. Ми значною мірою перебуваємо на початку боротьби з коронавірусом", - заявив Моравецький.

Як повідомляли Українські Новини, Польща закрила свої кордони 15 березня, в результаті чого сотні українців не могли потрапити додому.

Президент Польщі Анджей Дуда скасував запланований на 13 квітня візит в Україну через пандемію коронавірусу.

Крім того, з-за Covid-19 Зеленського не приїхали 5 іноземних лідерів у березні.

Через коронавірус парламент Польщі відправили на карантин.

Тим часом, по всьому світу коронавірусом заразилися вже 1,6 млн людина.