В мире коронавирусом заразилось более 1,2 млн человек. Данные на 6 апреля

В то время, как в Украине уже 1225 случаев коронавируса, а погибли 32 человека, во всем мире коронавирус Сovid-19 подтвердили у 1 274 956 человек, умерло 69 487, а вылечилось 262 985.

Об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру.

Больше всего заразилось в США - 337 620, Испании - 131 646, Италии - 128 948, Германии - 100 123, Франции - 93 780.

Среди стран в мире больше всего смертей от COVID-19 зарегистрировано в Италии (15 887), Испании (12 641), США (9 458), Франции (8 078) и Великобритании (4 934).

Всемирная организация здравоохранения оценивает летальность от COVID-19 на уровне 3,4%. Но стоит помнить, что для 96,6% больных этот недуг не будет таких последствий. Стремительный рост больных не означает, что заболеете именно Вы.

Чтобы защитить себя:

Избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ. Минимальная дистанция - 1,5 метра.

Не прикасайтесь своего лица, в том числе глаз, носа и рта.

Термически обрабатывайте продукты. Не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца.

В случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу.

Помните! Обычное мытье рук предупреждает заражение не только новой коронавирусной инфекцией, но и рядом других опасных заболеваний. Мыть руки следует 20 - 40 секунд теплой водой с мылом или обработать антисептиком, содержание спирта в котором не менее 60%.

Как защитить себя от вирусов

Как сообщали Українські Новини, коронавирус "отменил" выборы уже в 18 странах мира.

Также в Украине на карантин закрыли Киево-Печерскую Лавру. У наместника лавры подозревают коронавирус.