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15 марта 2020, воскресенье, 20:09 4157
Общество 2020-03-15T20:09:25+02:00
Українські Новини
Польша закрыла границу и сотни украинцев не могут попасть домой. Образовались километровые пробки

Польша закрыла границу и сотни украинцев не могут попасть домой. Образовались километровые пробки

Таня Войтюк
Польша, Карантин, закрытие границы, Граница с Польшей, карантин в Украине
Пробки на границе с Польшей. Скриншот: Телеграм-канал/Коронавирус онлайн
Пробки на границе с Польшей. Скриншот: Телеграм-канал/Коронавирус онлайн

В Польше объявили режим эпидемической угрозы и закрыли границу. В связи с этим сотни украинцев застряли на границе и не могут вернуться в Украину.

Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел в микроблоге Twitter, передают Українськi Новини.

"Из-за закрытия пешеходного перехода на контрольно-пропускном пункте Медика-Шегини многие граждане, которые планировали перейти пешком, "застряли" со стороны Польши", - говорится в нем.

Отмечается, что украинские консулы размещают украинцев в авто соотечественников в очереди на пересечение.

Пробки на границе с Польшей. Фото: ОбозревательПробки на границе с Польшей. Фото: Обозреватель

Таким образом, сотни украинцев уже смогли вернуться в Украину.

Согласно данным, полученным от польских пограничников, по состоянию на 16:00 время ожидания на выезд из Польши составляет: около 27 часов для грузового и 1 часа для личного транспорта на пункте пропуска Дорогуск-Ягодин, около 6 часов для грузового и 1 часа для личного транспорта на пункте пропуска Хребенне-Рава-Русская, около 38 часов для грузового, 11 часов для автобусов и 10 часов для личного транспорта на пункте пропуска Корчова-Краковец.

Люди стоят в очередях на границе с Польшей. Фото: ОбозревательЛюди стоят в очередях на границе с Польшей. Фото: Обозреватель

В Telegram-канале появились группы и чаты самокоординации украинцев для возвращении домой.

Как сообщали Українськi Новини, с 17 марта Украина закрывает пункты пропуска через государственную границу для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения на 2 недели.

Напомним, в Украине до 3 апреля ввели общенациональный карантин.

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