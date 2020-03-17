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  • Правительство Польши отправили на карантин из-за коронавируса у министра окружающей среды
17 марта 2020, вторник, 12:02 201
Мир 2020-03-17T12:04:08+02:00
Українські Новини
Правительство Польши отправили на карантин из-за коронавируса у министра окружающей среды

Правительство Польши отправили на карантин из-за коронавируса у министра окружающей среды

Елизавета Кесельман
Парламент, Карантин, Коронавирус, коронавирус в Польше
Польша флаг. Фото: mediabakery.com
Польша флаг. Фото: mediabakery.com

После того, как Польша объявила о карантине, и закрыла свои границы, в правительстве у министра окружающей среды Михала Вося обнаружили коронавирус, вследствие чего весь парламент отправили на карантин. Об этом сообщает издание RMF24.

"В связи с положительным результатом теста на коронавирус у министра окружающей среды Михала Вося были приняты меры в соответствии с процедурами, определенными главным санитарным инспектором", — сказал представитель правительства Петр Мюллер Петр Мюллер.

Он уточнил, что накануне вечером всех министров, присутствующих на последнем заседании правительства, обследовали. Результаты тестов должны быть известны сегодня.

Перед этим министр окружающей среды Михал Вось сообщил, что после того, как в воскресенье коронавирус обнаружили у работника Государственного лесоводства, с которым он контактировал, его поместили на карантин и провели обследование, тест дал положительный результат.

"Я чувствую себя хорошо. Спасибо медицинским работникам и выражаю солидарность со всеми больными", — заявил министр.

В Польше по состоянию на сегодняшний день выявлено 177 случаев коронавирусной инфекции. Погибли четыре человека.

Как сообщали Українські Новини, с 17 марта Украина закрыла пункты пропуска через государственную границу для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения на 2 недели.

До конца недели в Украину привезут 10 млн тестов на коронавирус.

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