С сегодняшнего дня Польша запрещает передвижение по улицам без важной причины

Несмотря на то, что ситуация с коронавирусом в Польше значительно меньше в сравнении с другими странами, власти приняли решение усилить карантинные меры и максимально ограничить человеческую деятельность с сегодняшнего дня.

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на пресс-конференции с министром здравоохранения Лукашем Шумовский, передает RMF24.

"То, что у нас меньше заболеваемости, чем мы ожидали, не должно нас усыплять; необходимо ввести в Польшу дополнительные меры для ограничения распространения коронавируса", - прокомментировал премьер.

Отмечается, что целью усиления карантинных мер является возможность выиграть максимально больше времени, чтобы подготовиться к эпидемии.

Также сообщается о введении дополнительных ограничений на передвижение, которые будут действовать от сегодня и до 11 апреля.

Ограничения будут касаться всего, кроме: похода в магазин, в аптеку, выгуливания собак. Ограничения коснутся и общественного транспорта для обеспечения дистанции между пассажирами.

Как сообщали Українські Новини, Международный союз общественного транспорта призвал не ограничивать его на время карантина.

Кроме того, чрезвычайное положение усилили в Молдове. Улицы будут патрулировать правоохранители.