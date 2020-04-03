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03 квітня 2020, пʼятниця, 17:52 4
Життя 2020-04-03T17:58:15+03:00
Українські Новини
Дизайнер взуття Versace і Dolce&Gabbana помер від коронавірусу

Дизайнер взуття Versace і Dolce&Gabbana помер від коронавірусу

Елизавета Кесельман
Коронавірус, Смерть від коронавірусу, боротьба з коронавірусом
Серджіо Россі.Фото: instagram/sergiorossi
Серджіо Россі.Фото: instagram/sergiorossi

За даними на 3 квітня в Італії від коронавірусу загинули 13 915 людини. Також від інфекції в країні помер дизайнер взуття відомих брендів Versace, Dolce&Gabbana та Azzedine Alaia – Серджіо Россі. Про це передає агентство ANSA.

Знаменитому модельєру було 85 років, коли його госпіталізували з підозрою на коронавірус. На даний момент лікарі не винесли посмертного діагнозу, однак передбачається, що причиною смерті була саме інфекція.

Крім того, що Россі був дизайнером вище перерахованих брендів, він також був засновником однойменного бренду Sergio Rossi, створеного ним у 1968 році.

Як повідомляли Українські Новини, раніше від коронавірусу помер знаменитий польський композитор Кшиштоф Пендерецький.

Також відома актриса польського просихождения Барбара Брильська розповіла, що бореться з онкологією.

Тим часом, від смертельної пневмонії померла відома актриса кіно, а також "Міс Італія" Лючія Бозі, а українська актриса Ольга Куриленко розповіла, як їй вдалося вилікуватися від коронавірусу.

Крім того, Том Хенкс захворів коронавірусом разом зі своєю дружиною Ритою Вілсон. Проте за останніми даними, зірковій парі вдалося вилікуватися.

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