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30 марта 2020, понедельник, 17:09 784
Шоу-бизнес 2020-03-30T17:09:58+03:00
Українські Новини
Умер один из самых знаменитых мировых композиторов Кшиштоф Пендерецкий

Умер один из самых знаменитых мировых композиторов Кшиштоф Пендерецкий

Елизавета Кесельман
Композитор, музыкант скончался в воскресенье, 29 марта в своем доме в, Кшиштоф Пендерецкий, Смерть композитора

В то время, как всемирно-известный певец Пласидо Доминго практически выздоровел от коронавируса, в Польше в возрасте 86 лет скончался один из самых известных польских композиторов и дирижеров Кшиштоф Пендерецкий. Об этом рассказала его супруга, передает Associated Press.

Отмечается, что музыкант скончался в воскресенье, 29 марта в своем доме в Кракове. По словам его супруги, дирижер умер после продолжительной и серьезной болезни.

Кшиштоф Пендерецкий был талантливым скрипачом, композитор и дирижером. Он известен своими музыкальными произведениями для оркестра и хора. Одно из главных его творений - Польский реквием — произведение, которое он писал в течении нескольких десятилетий с 1980 по 2005 год.

Также его супруга Эльжбета Солецкая вляется основательницей Ассоциации Людвига Ван Бетховена. 

Как сообщали Українські Новини, ранее Том Хэнкс заболел коронавирусом вместе со своей женой Ритой Уилсон. Однако по последним данным, звездной паре удалось вылечиться. 

Также известная актриса польского просихождения Барбара Брыльска рассказала, что борется с онкологией. 

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