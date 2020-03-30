Умер один из самых знаменитых мировых композиторов Кшиштоф Пендерецкий

В то время, как всемирно-известный певец Пласидо Доминго практически выздоровел от коронавируса, в Польше в возрасте 86 лет скончался один из самых известных польских композиторов и дирижеров Кшиштоф Пендерецкий. Об этом рассказала его супруга, передает Associated Press.

Отмечается, что музыкант скончался в воскресенье, 29 марта в своем доме в Кракове. По словам его супруги, дирижер умер после продолжительной и серьезной болезни.

Кшиштоф Пендерецкий был талантливым скрипачом, композитор и дирижером. Он известен своими музыкальными произведениями для оркестра и хора. Одно из главных его творений - Польский реквием — произведение, которое он писал в течении нескольких десятилетий с 1980 по 2005 год.

Также его супруга Эльжбета Солецкая вляется основательницей Ассоциации Людвига Ван Бетховена.

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