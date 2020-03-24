Бывшая "Мисс Италия" и звезда кино умерла от коронавируса

Известная итальянская актриса Лючия Бозе, которая известна миру благодаря фильмам "Нет мира под оливами", "Хроника одной любви", "Рим в 11 часов", "Дама без камелий"и др., умерла в возрасте 89 лет от инфекции коронавируса, от которого по миру погибли более 16 тыс.человек. Об это передает издание billboard.

Актриса умерла 23 марта. Как отмечали специалисты, причиной смерти является преклонный возраст звезды, представители которого находятся в группе риска.

Актриса Лючия Бозе родилась 8 января 1931 года в Милане. В юности она работала в миланской пекарне, но в 1947 году ее жизнь кардинально изменилась. Лючия победила в конкурсе красоты "Мисс Италия".

В 1950-м состоялся кинодебют Бозе. Она снялась в фильме Де Сантиса "Нет мира под оливами", после чего кино-карьера звезды начала успешно развиваться.

Как сообщали Українські Новини, украинская актриса Ольга Куриленко рассказала, как ей удалось вылечиться от коронавируса.

Также стало известно, что звезда легендарного фильма "Ирония судьбы или С легким паром" Барбара Брыльска больна онкологией.