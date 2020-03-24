подписаться на рассылку
27.35 28.25
29.35 30.4
˟
  • Новости
  • Мир
  • Бывшая "Мисс Италия" и звезда кино умерла от коронавируса
24 марта 2020, вторник, 11:56 15329
Мир 2020-03-24T12:03:50+02:00
Українські Новини
Бывшая "Мисс Италия" и звезда кино умерла от коронавируса

Бывшая "Мисс Италия" и звезда кино умерла от коронавируса

Елизавета Кесельман
Италия, Коронавирус, Смерть от коронавируса, коронавирус в Италии
Итальянская актриса Лючия Бозе. Фото: Википедия
Итальянская актриса Лючия Бозе. Фото: Википедия

Известная итальянская актриса Лючия Бозе, которая известна миру благодаря фильмам "Нет мира под оливами", "Хроника одной любви", "Рим в 11 часов", "Дама без камелий"и др., умерла в возрасте 89 лет от инфекции коронавируса, от которого по миру погибли более 16 тыс.человек. Об это передает издание billboard.

Актриса умерла 23 марта. Как отмечали специалисты, причиной смерти является преклонный возраст звезды, представители которого находятся в группе риска.

Актриса Лючия Бозе родилась 8 января 1931 года в Милане. В юности она работала в миланской пекарне, но в 1947 году ее жизнь кардинально изменилась. Лючия победила в конкурсе красоты "Мисс Италия".

В 1950-м состоялся кинодебют Бозе. Она снялась в фильме Де Сантиса "Нет мира под оливами", после чего кино-карьера звезды начала успешно развиваться.

Как сообщали Українські Новини, украинская актриса Ольга Куриленко рассказала, как ей удалось вылечиться от коронавируса. 

Также стало известно, что звезда легендарного фильма "Ирония судьбы или С легким паром" Барбара Брыльска больна онкологией.

Больше новостей о: Италия Коронавирус Смерть от коронавируса коронавирус в Италии

В Ломбардии выписали "нулевого пациента", с которо...
Сегодня Кличко даст экстренный брифинг по коронави...
В Ивано-Франковске умерла еще одна женщина, у кото...
От коронавируса погибли уже больше 16 тыс. человек...
В Украине уже 97 заболевших коронавирусом: карта распространения
Киев ужесточит карантин, если ситуация ухудшится, - Кличко
Новости
Международный союз общественного транспорта не рекомендует останавливать его на карантин 14:05
Харьковщина получила на борьбу с коронавирусом $ 2 млн от Ярославского и еще $ 2,2 млн от местного бизнеса 14:03
В Украине уже 97 заболевших коронавирусом: карта распространения 14:00 Карта
"Дарница" выделила средства на покупку еще 3 аппаратов ИВЛ 14:00
Карантин не помеха: НАБУ хочет купить тактические очки почти за 0,2 млн гривен 13:39
больше новостей
Чтоб доплатить пенсионерам по 1000 гривен необходимо принять закон
Пенсионный фонд рассказал, что необходимо сделать для выплаты пенсионерам по 1000 гривен 08:34
Ударят морозы до -12 и заметет снегом: прогноз погоды на начало недели 21:00 Карта
Стало известно, на сколько повысят пенсии при майской индексации 10:47
Коронавирус. Фото: pixabay.com
Во Львовской области коронавирус подозревают почти у 100 человек 08:15 Инфографика
Цены на продукты подскочили. На сколько подорожали товары первой необходимости в "АТБ" 05:45
больше новостей
Чтоб доплатить пенсионерам по 1000 гривен необходимо принять закон
Пенсионный фонд рассказал, что необходимо сделать для выплаты пенсионерам по 1000 гривен 08:34
Украинцам на время карантина должны ежемесячно доплачивать 3 тыс. гривен пособия, - Аваков 11:09
Боевики обстреляли автомобиль ВСУ с продуктами питания. Двое военных ранены 18:55
Филарет Фото: УПЦ
Причина коронавируса — однополые браки, — Филарет 14:39
Заражение. Фото: Википедия
На фоне пандемии коронавируса стал популярным фильм "Заражение" с Метом Деймоном 18:39
больше новостей
Еще 13 случаев заражения подтвердили в Черновицкой области. Всего там 38 инфицированных
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok