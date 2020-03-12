Том Хэнкс с женой заболели коронавирусом

Том Хэнкс заболел коронавирусом вместе со своей женой Ритой Уилсон.

Об этом американский актер сообщил в социальной сети Instagram.

Актер рассказал, что на данный момент они с женой находятся в Австралии.

"Сначала мы почувствовали себя немного уставшими, как будто у нас появилась простуда и боль в теле. У Риты возник озноб, который то появлялся, то исчезал. Невысокая температура тоже", - написал актер.

Супруги заподозрили неладное и решили сдать тест на коронавирус, который в конечном итоге оказался положительным.

"Что делать дальше? У медицинских чиновников есть протоколы, которые необходимо соблюдать. Мы, Хэнксы, будем тестироваться, наблюдаться и находиться в изоляции столько, сколько потребуется общественному здравоохранению и безопасности", - добавил Хэнкс.

Американский актер заявил, что планирует держать мир в курсе и обновлять информацию о своем здоровье. Также Хэнкс посоветовал всем быть предельно осторожными и делать все, чтобы уберечь себя от болезни.

Как сообщали Українські Новини, ВОЗ официально объявила пандемию коронавируса.

Тем временем, Дональд Трамп объявил о прекращении рейсов из Европы в Соединенные Штаты в течение следующих 30 дней.