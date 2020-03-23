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23 марта 2020, понедельник, 13:04 18
Шоу-бизнес 2020-03-23T13:04:16+02:00
Українські Новини
Звезда легендарного фильма "Ирония судьбы" Барбара Брыльска борется с онкологией

Звезда легендарного фильма "Ирония судьбы" Барбара Брыльска борется с онкологией

Елизавета Кесельман
Рак, Коронавирус, Ирония судьбы, Борьба с раком, Барбара Брыльска
Барбара Брыльська в фильме
Барбара Брыльська в фильме "Ирония судьбы или С легким паром"

В то время, как актриса Ольга Куриленко заявила, что вылечилась от коронавируса, звезда и актриса одного из самых известных фильмов "Ирония судьбы или С легким паром" Барбара Брыльска призналась, что борется с онкологией. Об этом она сообщила в комментарии "Стархит".

Отмечается, что 78-летняя актриса борется с раком языка, однако о своем диагнозе не распространяется. В комментарии журналистам она ответила:

"Ну и что? Не буду говорить о ней. Пусть лучше поклонники пожелают мне здоровья! Врачи говорят, все будет хорошо. Только надо время".

Польская актриса также страдает от болей в спине.

Сейчас звезда кино проживает в Варшаве. Старается больше проводить врем я на природе – на даче в 80 километрах от польской столицы.

А вспышка коронавируса в мире заставила ее еще больше следить за своим здоровьем и меньше выходить из дома.

"Я из дома не выхожу", – рассказала Брыльска.

По ее словам, о ней заботится сын Людвиг, который часто навещает ее на даче.

"Мне очень нравится сельская жизнь. Здесь я не крашусь и хожу, как хиппи. Мне большего не надо", – добавила Барбара Брыльска.

Как сообщали Українські Новини, коронавирусом заразился осужденный за сексуальное насилие продюсер Голливуда Харви Вайнштейн. 

Также коронавирусом заразился актер из "Игры престолов".

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