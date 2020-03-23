Звезда легендарного фильма "Ирония судьбы" Барбара Брыльска борется с онкологией

Барбара Брыльська в фильме "Ирония судьбы или С легким паром"

Барбара Брыльська в фильме "Ирония судьбы или С легким паром"

В то время, как актриса Ольга Куриленко заявила, что вылечилась от коронавируса, звезда и актриса одного из самых известных фильмов "Ирония судьбы или С легким паром" Барбара Брыльска призналась, что борется с онкологией. Об этом она сообщила в комментарии "Стархит".

Отмечается, что 78-летняя актриса борется с раком языка, однако о своем диагнозе не распространяется. В комментарии журналистам она ответила:

"Ну и что? Не буду говорить о ней. Пусть лучше поклонники пожелают мне здоровья! Врачи говорят, все будет хорошо. Только надо время".

Польская актриса также страдает от болей в спине.

Сейчас звезда кино проживает в Варшаве. Старается больше проводить врем я на природе – на даче в 80 километрах от польской столицы.

А вспышка коронавируса в мире заставила ее еще больше следить за своим здоровьем и меньше выходить из дома.

"Я из дома не выхожу", – рассказала Брыльска.

По ее словам, о ней заботится сын Людвиг, который часто навещает ее на даче.

"Мне очень нравится сельская жизнь. Здесь я не крашусь и хожу, как хиппи. Мне большего не надо", – добавила Барбара Брыльска.

Как сообщали Українські Новини, коронавирусом заразился осужденный за сексуальное насилие продюсер Голливуда Харви Вайнштейн.

Также коронавирусом заразился актер из "Игры престолов".