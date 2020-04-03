В Іспанії від коронавірусу померло 11 тисяч осіб, одужали і виписані з лікарень понад 30 тисяч

Іспанія стала одним з епіцентрів коронавірусу. За розповідями лікарів, головна лікарня Мадрида переповнена хворими, пацієнти помирають прямо в чергах. За весь час епідемії, в Іспанії від коронавірусу загинули 11 тисяч осіб. Про це передає іспанська вісник RTVE.

Повідомляється, що за минулу добу кількість інфікованих досягла 117 710, що на 7 500 випадків більше ніж вчора. В Італії було зареєстровано 115 242 випадки.

За даними Міністерства охорони здоров'я Іспанії, тільки за останню добу померли 932 людини. Всього число жертв COVID-19 у країні досягло майже 11 тисяч. З початку епідемії одужали і виписані з лікарень понад 30 тисяч чоловік.

Як повідомляли Українські Новини, незважаючи на критично складну ситуацію, в Іспанії вперше за тиждень знизилася смертність від коронавірусу.

Тим часом, в Італії від коронавірусу померли 63 медичних працівника.

Крім того, у Ватикані коронавірусом заразився кардинал Італії Анджело Де Донатис.

Кількість хворих коронавірусом по всьому світу досягло мільйона.