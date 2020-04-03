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03 квітня 2020, пʼятниця, 13:02 8
Суспільство 2020-04-03T13:45:01+03:00
Українські Новини
У столичних лікарнях з пневмонією лежать майже 400 осіб

У столичних лікарнях з пневмонією лежать майже 400 осіб

Кира Молчанова
Віталій Кличко, Коронавірус, коронавірус в Україні
Віталій Кличко. Фото: kiev.klichko.org
Віталій Кличко. Фото: kiev.klichko.org

В той час, як у Києві кількість хворих коронавірусом збільшилася до 189 випадків, у столичних лікарнях перебувають майже 400 осіб, хворих різними видами пневмонії.

Про це мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації (КМДА) Віталій Кличко повідомив на брифінгу, передають Українські Новини.

"Хочу підкреслити: у столичних лікарнях з діагнозом "пневмонія" сьогодні знаходяться майже 400 хворих", — сказав він.

Кличко повідомив, що у всіх пацієнтів з пневмоніями вже відібрали зразки для проведення лабораторних досліджень на виявлення коронавірусу, оскыльки на даний момент в лікарнях є тести, які визначають його наявність.

За його словами, лікарі відзначають, що далеко не всі випадки пневмонії — це ускладнення через коронавірус.

Кличко закликав людей відразу звертатися до лікаря при підозрі на коронавірус або пневмонію.

Як повідомляли Українські Новини, 2 квітня Міністерство охорони здоров'я вирішило тестувати на коронавірус всіх хворих з вірусними пневмоніями.

Крім того, зараз у лісосмузі на кордоні Києва не можна проводити пікніки через карантин.

У Держстаті розповіли, що в грудні 2019 року від грипу і пневмонії померли 458 осіб, у січні 2020 року - 621 людина.

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