У столичних лікарнях з пневмонією лежать майже 400 осіб

В той час, як у Києві кількість хворих коронавірусом збільшилася до 189 випадків, у столичних лікарнях перебувають майже 400 осіб, хворих різними видами пневмонії.

Про це мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації (КМДА) Віталій Кличко повідомив на брифінгу, передають Українські Новини.

"Хочу підкреслити: у столичних лікарнях з діагнозом "пневмонія" сьогодні знаходяться майже 400 хворих", — сказав він.

Кличко повідомив, що у всіх пацієнтів з пневмоніями вже відібрали зразки для проведення лабораторних досліджень на виявлення коронавірусу, оскыльки на даний момент в лікарнях є тести, які визначають його наявність.

За його словами, лікарі відзначають, що далеко не всі випадки пневмонії — це ускладнення через коронавірус.

Кличко закликав людей відразу звертатися до лікаря при підозрі на коронавірус або пневмонію.

Як повідомляли Українські Новини, 2 квітня Міністерство охорони здоров'я вирішило тестувати на коронавірус всіх хворих з вірусними пневмоніями.

Крім того, зараз у лісосмузі на кордоні Києва не можна проводити пікніки через карантин.

У Держстаті розповіли, що в грудні 2019 року від грипу і пневмонії померли 458 осіб, у січні 2020 року - 621 людина.