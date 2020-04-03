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03 апреля 2020, пятница, 12:08 10 Инфографика
Общество 2020-04-03T12:13:11+03:00
Українські Новини
В Киеве от коронавируса погибли уже три человека

В Киеве от коронавируса погибли уже три человека

Анна Рудык
Виталий Кличко, Коронавирус, Смерть от коронавируса, коронавирус в Киеве
Коронавирус. Фото: pixabay.com
Коронавирус. Фото: pixabay.com

В Киеве количество больных коронавирусом увеличилось до 189 случаев. Об этом во время брифинга сегодня, 3 апреля, заявил мэр Киева Виталий Кличко, передают Українські Новини.

Так, Кличко сообщил, что в Киеве всего 189 случаев заражения коронавирусом, 3 летальных.

"По информации специалистов Киевского городского лабораторного центра МОЗ Украины, за последние сутки заразились 17 мужчин от 16 до 70 лет и 11 женщин с 17 до 69 лет, 2 женщин в возрасте 56 и 69 лет скончались", - отметил Кличко.

Как защититься от коронавируса:

  • Избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ. Минимальная дистанция - 1,5 метра.
  • Не касайтесь своего лица, в том числе глаз, носа и рта.
  • Термически обрабатывайте продукты. Не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца.
  • В случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу.

Как защититься от коронавирусаКак защититься от коронавируса

Как сообщали Українські Новини, в Украине ограничат время пребывания на улице.

А в МОЗ рассказали, какими лекарствами будут спасать больных с коронавирусом.

Также Министерство здравоохранения решило тестировать на коронавирус всех больных с вирусными пневмониями, так что число заболевших может возрасти.

Кроме того, Министр здравоохранения Максим Степанов прогнозирует поставку в регионы 2,3 тыс. упаковок препарата  "Плаквенил", действующее вещество которого внесено в протокол лечения коронавирусной инфекции.

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