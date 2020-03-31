В декабре-январе от гриппа и пневмонии умерли 1079 человек, - Госстат

В декабре 2019 года от гриппа и пневмонии умерли 458 человек, в январе 2020 года - 621 человек, в то время, как от Covid-19 умерли 13 человек.

Об этом говорится в ответе Государственной службы статистики на запрос Українських Новин.



Сообщается, что с января по ноябрь включительно 2019 года от болезней органов дыхания умерли 11 560 человек, из них 5 794 человек - от гриппа и пневмонии.

В декабре 2019 года от болезней органов дыхания умерли 928 человек, из них 458 человек - от гриппа и пневмонии.



Согласно данным Госстата, от болезней органов дыхания в январе 2020 года умерли 1 203 человека, из них 621 человек - от гриппа и пневмонии.



Как сообщали Українськi Новини, бывший министр здравоохранения Илья Емец заявил, что статистика по количеству заболевших пневмонией не имеет значения.

Министерство здравоохранения не располагает информацией о количестве смертей от пневмонии в эпидемиологическом сезоне 2019/2020.



Министерство здравоохранения не располагает информацией о количестве смертей от пневмонии в эпидемиологическом сезоне 2019/2020.