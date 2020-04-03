подписаться на рассылку
27.35 27.8
29.65 30.4
˟
03 апреля 2020, пятница, 09:28 401
Медицина 2020-04-03T09:29:07+03:00
Українські Новини
На коронавирус будут тестировать всех больных с вирусными пневмониями

На коронавирус будут тестировать всех больных с вирусными пневмониями

Анна Рудык
Коронавирус, Вирусная пневмония, коронавирус в Украине, тесты на коронавирус
Коронавирус. Фото: Днепропетровская ОГА
Коронавирус. Фото: Днепропетровская ОГА

Министерство здравоохранения решило тестировать на коронавирус, которым заразились уже больше миллиона человек, всех больных с вирусными пневмониями.

Об этом в ходе ток-шоу "Право на владу" на канале 1+1 сообщил заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, передают Українськi Новини.

"Сегодня на встрече с министром здравоохранения мы пересмотрели вопрос пневмоний, заболевания и тестирования на пневмонию. И мы приняли решение с завтрашнего дня обязать при всех вирусных пневмониях отбирать материал и передавать его на тестирование на коронавирус. Перед этим было принято решение, все летальные исходы от вирусных пневмоний мы берем материал и доставляем в вирусологическую лабораторию для того, чтобы ретроспективно оценить возможные пропущенные случаи коронавирусной болезни", - сказал он.

Как сообщали Українськi Новини, в Украине ограничат время пребывания на улице.

Ранее мы писали о том, как правильно обрабатывать покупки после магазина.

Также в ВОЗ рассказали, что нельзя делать в самоизоляции.

Больше новостей о: Коронавирус Вирусная пневмония коронавирус в Украине тесты на коронавирус

СБУ изъяла в "Евролабе" документацию по тестам на ...
В ВОЗ рассказали, что нельзя делать в "коронавирус...
Появился первый снимок нового коронавируса пневмон...
Количество зараженных коронавирусом достигло милли...
Количество зараженных коронавирусом достигло миллиона. Данные на 3 апреля
НБУ укрепил гривну. Официальный курс валют на выходные
Новости
Минфин подсчитал, сколько Украине надо выплатить по внешним долгам 09:49
Сегодня в регионы должны поставить новую партию "Плаквенила", которым лечат при коронавирусе 09:48
В Мексике из-за коронавируса перестают производить пиво "Корона" 09:41
За сутки из-за границы домой вернулись больше 7 тысяч украинцев 09:33
На коронавирус будут тестировать всех больных с вирусными пневмониями 09:28
больше новостей
В Минсоцполитики назвали дату выплаты пенсионерам помощи в 1000 гривен 13:36
Кабмин ужесточит карантин: ограничения коснутся транспорта, самоизоляции и обсервации 15:29
Один из обвиняемых в распространении фейковой информации по коронавирус в Украине
СБУ заявляет, что Россия спонсировала разжигание паники в Украине из-за коронавируса с помощью интернет-агитаторов 13:36
В Киеве медицинские маски можно купить в аптеках трех сетей: цены и наличие 15:29
Надо уже сегодня начать переговоры о реструктуризации внешних долгов, – Левочкин 15:26
больше новостей
НАБУ закрыло дело против Порошенко о растрате средств офшором путем спецконфискации $1,5 млрд Януковича 11:49
В Минсоцполитики назвали дату выплаты пенсионерам помощи в 1000 гривен 13:36
В Харькове поименно назвали тех, кто финансово помогает региону бороться с коронавирусом 18:07
Цена на электроэнергию в Украине вдвое выше, чем в Европе, - "Интерпайп" 15:50
Андрей Коболев. Скриншот видео
Коболеву уменьшили зарплату до 800 тысяч гривен в месяц, - депутат 22:38
больше новостей
Усиление карантина: в Украине ограничат время пребывания на улице
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok