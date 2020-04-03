Кличко отчитывается о коронавирусе в Киеве: онлайн-трансляция

Сегодня, 3 апреля, мэр Киева Виталий Кличко дает брифинг относительно ситуации в Киеве в условиях введенных противоэпидемических мероприятий и ограничений, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции (COVID 19), которой в Украине заразились больше 900 человек.

Онлайн-трансляция брифинга проходит на официальном портале Киева, на сайте мэра Киева, на YouTube канале КГГА, на Facebook-странице КГГА и на Facebook-странице Виталия Кличко.Также посмотреть трансляцию можно будет на телеканале "Киев".

Во время онлайн-брифинга мэр предоставит ответы на вопросы СМИ и из соцсетей, а также сообщит последние данные о зараженных коронавирусом в Киеве.

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Как сообщали Українські Новини, в Украине ограничат время пребывания на улице.

Также больше 13 тысяч украинцев за границей обратились в МИД Украины для эвакуации.