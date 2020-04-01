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01 квітня 2020, середа, 13:15 39
Силові структури 2020-04-01T14:45:02+03:00
Українські Новини
Більше 75% випадків зараження коронавірусом в Києві – люди, що прилетіли на літаках , – Аваков

Більше 75% випадків зараження коронавірусом в Києві – люди, що прилетіли на літаках , – Аваков

Надежда Комендантова
Арсен Аваков, МВС України, Коронавірус
Арсен Аваков на
Арсен Аваков на "Право на владу". Скріншот: YouTube/ТСН

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, який погрожує посадити на 3 роки всіх, хто ухилився від обсервації після повернення з-за кордону, заявляє, що кожен третій громадянин України, який був евакуйований спецрейсом з Балі, полетів на відпочинок вже після звернення Президента Володимира Зеленського до українців у світі з закликом повертатися на батьківщину з-за закриття авіасполучення у зв'язку з карантином.

Про це Аваков повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"13 березня Президент Зеленський звернувся до українців повернутися в країну в зв'язку з насувається епідемія... а тут дивлюся - кожен третій повернувся вчора на цьому скандальному спеціально організованому рейсі... відлетів з країни на Балі... 13, 14, 15 березня (!!!). Тобто наплювали на попередження і прохання повернутися (не їхати). У світі вирує пандемія, а вони вирішили через півсвіту у відпустку злітати - погуляли, пляж, газ-квас, сходили в СПА, ресторани, побули кілька тижнів на курорті і... зажадали їх повертати!" - написав міністр.

Він вважає подібну поведінку цих українців свинством.

"Це – свинство, не по закону, не по суду по совісті. Ви погуляли, а тепер хочете додому будь-якою ціною, авось пронесе, і плювати вам на безпеку інших??? Так не можна... це не чесно по відношенню до мільйонів людей, які живуть в країні", - зазначив Аваков.

Він додав, що понад 75% випадків зараження коронавірусом в Києві – прилетіли на літаках люди, 25% - вторинне зараження від них же вже в Києві.

Як повідомляли Українські Новини, кілька поміщених на обсервацію в готель "Козацький" у Києві чоловік втекли. Раніше повідомлялося про те, що прилетіли з В'єтнаму українці прорвалися з аеропорту. Вони не захотіли проходити обсервацію і стали вириватися з будівлі аеропорту. Вони заявили, що їх не попереджали про обов'язкову обсервації в Україні, а також їм заборонили будь-які контакти з пресою.

Тим часом, поліція склала 60 адмінпротоколів на втекли з обсервації в готелі "Козацький" у Києві

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