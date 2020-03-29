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29 марта 2020, воскресенье, 20:37 9124
Общество 2020-03-29T20:39:03+03:00
Українські Новини
Прилетевшие из Вьетнама украинцы отказались от обсервации и прорвались из аэропорта, - журналист

Прилетевшие из Вьетнама украинцы отказались от обсервации и прорвались из аэропорта, - журналист

Валерия Драгомирова
Вьетнам, Коронавирус, Аэропорт Борисполь, коронавирус в Украине, Эвакуация украинцев

В то время, как за прошлые сутки домой вернулись 37 тыс. украинцев, в аэропорт "Борисполь" прибыл авиарейс с эвакуированными из Вьетнама гражданами Украины. Они не захотели проходить обсервацию и стали вырываться из здания аэропорта.

Соответствующее видео туристов опубликовал в своем Telegram-канале журналист Виталий Глагола. Ролик снял один из его подписчиков - водитель, который встречал прибывших в аэропорту.

На записи люди с силой отталкивают медиков в защитных костюмах и проламываются в двери.

На место прибыли силы полиции и Нацгвардии, однако они не сильно помогли сдержать толпу. На последних кадрах эвакуированные с чемоданами и рюкзаками покидают здание аэропорта.



Как сообщали Українські Новини, в Киев прибыл спецпоезд с украинцами из Москвы. 

Кроме того, за день до закрытия границы Украины из-за масштабных очередей пограничники открыли пешеходный пропуск на границе с Польшей. 

Тем временем в Украине 109 новых случаев коронавируса, всего 418 зараженных, 9 случаев - летальных, 5 человек выздоровели. 

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