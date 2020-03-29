Прилетевшие из Вьетнама украинцы отказались от обсервации и прорвались из аэропорта, - журналист

В то время, как за прошлые сутки домой вернулись 37 тыс. украинцев, в аэропорт "Борисполь" прибыл авиарейс с эвакуированными из Вьетнама гражданами Украины. Они не захотели проходить обсервацию и стали вырываться из здания аэропорта.

Соответствующее видео туристов опубликовал в своем Telegram-канале журналист Виталий Глагола. Ролик снял один из его подписчиков - водитель, который встречал прибывших в аэропорту.



На записи люди с силой отталкивают медиков в защитных костюмах и проламываются в двери.

На место прибыли силы полиции и Нацгвардии, однако они не сильно помогли сдержать толпу. На последних кадрах эвакуированные с чемоданами и рюкзаками покидают здание аэропорта.







Как сообщали Українські Новини, в Киев прибыл спецпоезд с украинцами из Москвы.



Кроме того, за день до закрытия границы Украины из-за масштабных очередей пограничники открыли пешеходный пропуск на границе с Польшей.



Тем временем в Украине 109 новых случаев коронавируса, всего 418 зараженных, 9 случаев - летальных, 5 человек выздоровели.