Аваков угрожает посадить на 3 года всех, кто уклонился от обсервации после возвращения из-за границы

Глава МВД Арсен Аваков, которій считает, что Украина начнет возвращаться к нормальной жизни не раньше 15 мая, заявил, что министерство больше не даст разрешение на совершение чартерных авиарейсов с украинцами, которые находятся в других странах во время пандемии коронавируса.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Он отметил, что исключения будут сделаны если все пассажиры согласятся пройти тесты на коронавирус и обсервацию после возвращения.

"МВД не даст больше согласия ни на один авиационный чартер. Пассажирское авиасообщение — закрыто. Исключения будут редки и только отдельным решением — со 100% обсервацией под контролем санврачей с последующим тестом ПЦР", — сообщил Аваков.

Глава МВД напомнил о рейсах из Вьетнама и Катара, когда часть пассажиров отказались ехать на обсервацию и сломали двери в аэропорту Борисполь.

Министр сообщил, в частности, что большинство пассажиров рейса из Катара покинули Украину уже после обращения президента Владимира Зеленского о введении карантина.

"13-го марта президент Зеленский обратился к Украинцам вернуться в страну, в связи с надвигающейся эпидемией… а тут смотрю — каждый третий вернувшийся вчера на этом скандальном специально организованном рейсе… улетели из страны на Бали. 13, 14, 15 марта", — заявил Аваков.

Министр также отметил, что тех пассажиров, которые сбежали от обсервации ждут штрафы, а в случае обнаружения коронавируса — уголовная ответственность.

"Те, кто сбежал из автобусов и уклонился от обсервации на этот момент — уже получили административные протоколы или будут подвергнуты этой санкции (все граждане установлены) — санкция: штраф до 17 000 гривен. Если у кого-то из пассажиров рейса будет выявлен вирус — полиция примет решение о выдвижении обвинений в соответствии со ст. 325 — вплоть до ареста и содержания под стражей до 3-х лет", — сообщил глава МВД.

Как сообщали Українськi Новини, несколько помещенных на обсервацию в отель "Казацкий" в Киеве человек сбежали. Ранее сообщалось о том, что прилетевшие из Вьетнама украинцы прорвались из аэропорта. Они не захотели проходить обсервацию и стали вырываться из здания аэропорта. Они заявили, что их не предупреждали об обязательной обсервации в Украине, а также им запретили любые контакты с прессой.

Тем врменем, 61 учреждение подготовлено для обсервации украинцев, прибывающих из-за границы. Все, кто вернется после 28 марта, должны пройти обязательную 2-недельную обсервацию.

Ранее сообщалось о том, что за прошедшие сутки в Украину вернулись 4,8 тысяч граждан.