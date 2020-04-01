Київ не буде відкривати ринки під час карантину

У Києві не будуть відкривати ринки до закінчення корантину, який можуть продовжити до середини травня.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличков в ході брифінгу.

"Київ ринків відкривати не буде. Це станеться лише за умови покращення ситуації в столиці. У Києві працюють продуктові магазини і супермаркети, браку продуктів сьогодні немає. Щодо ринків нагадаю: пам'ятайте звідки ситуація розігналася у місті Ухань?" - сказав Кличко.

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Як повідомляли Українські Новини, у Києві за день 25 нових випадків коронавірусу, серед них однорічна дитина. З 25 нових хворих госпіталізували 15.

Тим часом у МОЗ розповіли, хто частіше всього помирає від коронавірусу.

Раніше Міністерство охорони здоров'я дозволило роботу продуктових ринків у період карантину за умови дотримання протиепідемічних заходів. Кількість відвідувачів ринку унормировано з розрахунку 1 людина на 20 кв. м, а відстань між покупцями в черзі має становити щонайменше 1,5 м.

Також, поки ринок "Столичний" і так вирішив продовжувати роботу, незважаючи на карантин, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства виступив за продовження роботи всіх відкритих продовольчих ринків у період карантину.