подписаться на рассылку
27.35 28.25
29.35 30.4
˟
24 марта 2020, вторник, 17:18 1140
Экономика 2020-03-24T17:18:46+02:00
Українські Новини
Минэкономики поддерживает работу рынков во время карантина

Минэкономики поддерживает работу рынков во время карантина

Елена Литвин
Рынок, Карантин, Минэкономики, коронавирус в Украине, продуктовый рынок
Рынок
Рынок "Оболонь". Фото: Wіkіmapia

Пока рынок "Столичный" и так решил продолжать работу, несмотря на карантин, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства выступило за продолжение работы всех открытых продовольственных рынков в период карантина.

Об этом говорится в сообщении министерства со ссылкой на заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тараса Высоцкого, передают Українськi Новини.

"Мы выступаем за то, чтобы не ограничивать продовольственные рынки, кроме того, в этот перечень важно добавить реализацию семян, средств защиты растений, саженцев и ветпрепаратов", - сказано в нем.

Кроме того, отмечается, что на данный момент нет предпосылок для ограничения экспорта аграрной продукции.

Также не будет ограничиваться работа предприятий, осуществляющих деятельность в сфере сельского хозяйства и пищевой промышленности, поскольку они имеют особую важность для обеспечения продовольственной безопасности.

Для животноводческих комплексов и перерабатывающих предприятий, которые должны работать круглосуточно, разработаны инструкции в случае выявления работника, заразившегося коронавирусом.

Как сообщали Українськi Новини, по состоянию на 17 марта, в Киеве работает ряд рынков, кофеен, киосков с шаурмой.

При этом в Киеве действуют штрафы за нарушение карантина.

Больше новостей о: Рынок Карантин Минэкономики коронавирус в Украине продуктовый рынок

В Украине уже 97 заболевших коронавирусом: карта распространения
В Киеве за сутки зарегистрировано четыре новых случая коронавируса, – Кличко
Новости
Минюст признался, что за 4 года так и не смог написать изменения к закону о люстрации, чтобы он соответствовал евростандартам 17:33 Документ
Госстат назвал количество безработных в Украине 17:23
Минфин взял в долг почти 25 млрд гривен 17:20
Минэкономики поддерживает работу рынков во время карантина 17:18
В США резкий скачок заболеваемости коронавирусом: 40% суточного прироста 17:11
больше новостей
Чтоб доплатить пенсионерам по 1000 гривен необходимо принять закон
Пенсионный фонд рассказал, что необходимо сделать для выплаты пенсионерам по 1000 гривен 08:34
Ударят морозы до -12 и заметет снегом: прогноз погоды на начало недели 21:00 Карта
Стало известно, на сколько повысят пенсии при майской индексации 10:47
Цены на продукты подскочили. На сколько подорожали товары первой необходимости в "АТБ" 05:45
Коронавирус. Фото: pixabay.com
Во Львовской области коронавирус подозревают почти у 100 человек 08:15 Инфографика
больше новостей
Чтоб доплатить пенсионерам по 1000 гривен необходимо принять закон
Пенсионный фонд рассказал, что необходимо сделать для выплаты пенсионерам по 1000 гривен 08:34
Украинцам на время карантина должны ежемесячно доплачивать 3 тыс. гривен пособия, - Аваков 11:09
Боевики обстреляли автомобиль ВСУ с продуктами питания. Двое военных ранены 18:55
Заражение. Фото: Википедия
На фоне пандемии коронавируса стал популярным фильм "Заражение" с Метом Деймоном 18:39
Карта коронавируса. Фото: public.tableau.com
Киев стал эпицентром распространения коронавируса 14:51
больше новостей
Киев ужесточит карантин, если ситуация ухудшится, - Кличко
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok