Минэкономики поддерживает работу рынков во время карантина

Пока рынок "Столичный" и так решил продолжать работу, несмотря на карантин, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства выступило за продолжение работы всех открытых продовольственных рынков в период карантина.

Об этом говорится в сообщении министерства со ссылкой на заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тараса Высоцкого, передают Українськi Новини.

"Мы выступаем за то, чтобы не ограничивать продовольственные рынки, кроме того, в этот перечень важно добавить реализацию семян, средств защиты растений, саженцев и ветпрепаратов", - сказано в нем.

Кроме того, отмечается, что на данный момент нет предпосылок для ограничения экспорта аграрной продукции.

Также не будет ограничиваться работа предприятий, осуществляющих деятельность в сфере сельского хозяйства и пищевой промышленности, поскольку они имеют особую важность для обеспечения продовольственной безопасности.

Для животноводческих комплексов и перерабатывающих предприятий, которые должны работать круглосуточно, разработаны инструкции в случае выявления работника, заразившегося коронавирусом.

Как сообщали Українськi Новини, по состоянию на 17 марта, в Киеве работает ряд рынков, кофеен, киосков с шаурмой.

При этом в Киеве действуют штрафы за нарушение карантина.