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01 апреля 2020, среда, 11:47 68
Медицина 2020-04-01T11:50:32+03:00
Українські Новини
Пожилые и больные сахарным диабетом. В МОЗ рассказали, кто чаще всего умирает от коронавируса

Пожилые и больные сахарным диабетом. В МОЗ рассказали, кто чаще всего умирает от коронавируса

Анна Рудык
Коронавирус, коронавирус в Украине, советы по коронавирусу, как защититься от коронавируса
Коронавирус. Фото: pixabay.com
Коронавирус. Фото: pixabay.com

Наибольшее количество смертей от коронавирусной инфекции, которой в Украине заразились 669 человек, зафиксировано среди больных с сахарным диабетом.

Об этом в ходе брифинга сообщил заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, передают Українськi Новини.

"Наибольшее количество летальных случаев сегодня регистрируется у больных с сахарным диабетом. Мы еще раз подчеркиваем, что люди пожилого возраста, особенно с хроническими заболеваниями, особенно с заболеваниями, которые подавляют иммунную систему, сегодня находятся в большой группе риска", - сказал он.

Замминистра подчеркнул, что именно в группе риска самая большая вероятность развития тяжелых осложнений коронавирусной болезни и большая летальность.

Как сообщали Українськi Новини, 61 учреждение подготовлено для обсервации украинцев, прибывающих из-за границы. Все, кто вернется после 28 марта, должны пройти обязательную 2-недельную обсервацию.

Тем временем одесские врачи рассказали, что не готовы к наплыву пациентов с коронавирусом.

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