В Киеве за день 25 новых случаев коронавируса, среди них годовалый ребенок

В Киеве количество зараженных коронавирусом увеличилось до 132 человек. Об этом во время брифинга сегодня, 1 апреля, заявил мэр Киева Виталий Кличко.

Так, мэр сообщил, что в Киеве 25 новых случаев коронавирусной инфекции за последние сутки. Он отметил, что динамика распространения коронавируса в Киеве неутешительная

"В целом в столице 132 подтвержденных случая заболевания коронавирусом. Из 25 случаев 12 мужчин от 23 до 71 года и 12 женщин от 21 до 80 лет. И один ребенок, девочка, которой немного больше года", - сообщил Кличко.

Из 25 новых больных госпитализировали 15.

"Больше половины киевлян, у которых диагноз подтвердился за прошлые сутки, за границы Украины ни разу в последнее время не выезжали. То есть, были инфицированы в Украине", - отметил Кличко.

Чтобы защитить себя:

Избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ. Минимальная дистанция - 1,5 метра.

Не прикасайтесь своего лица, в том числе глаз, носа и рта.

Термически обрабатывайте продукты. Не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца.

В случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу.

Как защититься от коронавируса

Как сообщали Українські Новини, В МОЗ рассказали, кто чаще всего умирает от коронавируса.

Также 61 учреждение подготовлено для обсервации украинцев, прибывающих из-за границы. Все, кто вернется после 28 марта, должны пройти обязательную 2-недельную обсервацию.

Тем временем одесские врачи рассказали, что не готовы к наплыву пациентов с коронавирусом.