На майские будем дома: Аваков прогнозирует продление карантина в Украине

В Украине карантин из-за коронавируса, который уже один раз продлили, может быть продлен еще раз до второй половины мая.

Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков в комментарии "Украинской правде".

28 марта после телеэфира Аваков в комментарии журналисту предположил, что Украине "как минимум два месяца придется находиться, как и всей Европе, в карантинном состоянии".

На просьбу уточнить, идет ли речь о 2 месяцах с начала уже действующего карантина, или о дополнительных 2 месяцах, Аваков ответил: "До второй половины мая, полагаю".

Решение о продлении карантина будет принимать не только МВД, а правительство коллегиально, учитывая эпидемический развитие ситуации в стране на конец карантина - 24 апреля.

Как сообщали Українські Новини, ранее Аваков анонсировал ужесточение мер ограничений связанных с предупреждением распространения коронавируса.

Тем временем, в Украине зафиксировали 69 новых случая заражения коронавирусом. Всего в стране по состоянию на 10:00 31 марта 549 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 13 летальных 8 пациентов выздоровели.