Литва збільшила штрафи для порушників карантину в 10 разів

Ще в лютому Литва запровадила екстремальну ситуацію через коронавірус. Надалі, влада оголосила карантин, і продовжила його до 13 квітня. На даний момент сейм Литви ввів підвищені штрафи за порушення карантину, які перевищують норми звичайного в 10 разів. Про це передає LRT.

Якщо раніше штрафи для фізичних осіб становили до 140 євро, а для підприємств - до 600 євро, то 31 березня був прийнятий закон про штраф для фізичних осіб за порушення правил самоізоляції, який становить від 500 до 1500 євро, а штрафи для підприємств нараховують від 1500 до 6000 євро.

Як повідомляли Українські Новини, коронавірус зафіксували на всіх континентах, крім Антарктиди.

Тим часом, у Чечні за порушення правил самоізоляції поліцейські б'ють людей трубами.

Також в Індії бунтуючих проти карантину розганяють по домівках з допомогою сльозогінного газу.

Крім того, в Ізраїлі заборонили зборів більше, ніж з двох людей.

В Грузії закрили всі алкогольні магазини через коронавірус, а в Туркменістані заборонили слово "коронавірус".