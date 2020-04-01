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  • Литва збільшила штрафи для порушників карантину в 10 разів
01 квітня 2020, середа, 12:27 10
Світ 2020-04-01T12:34:42+03:00
Українські Новини
Литва збільшила штрафи для порушників карантину в 10 разів

Литва збільшила штрафи для порушників карантину в 10 разів

Елизавета Кесельман
Литва, Європа, боротьба з коронавірусом, коронавірус в Литві
Штраф. Фото: zib.com.ua
Штраф. Фото: zib.com.ua

Ще в лютому Литва запровадила екстремальну ситуацію через коронавірус. Надалі, влада оголосила карантин, і продовжила його до 13 квітня. На даний момент сейм Литви ввів підвищені штрафи за порушення карантину, які перевищують норми звичайного в 10 разів. Про це передає LRT.

Якщо раніше штрафи для фізичних осіб становили до 140 євро, а для підприємств - до 600 євро, то 31 березня був прийнятий закон про штраф для фізичних осіб за порушення правил самоізоляції, який становить від 500 до 1500 євро, а штрафи для підприємств нараховують від 1500 до 6000 євро.

Як повідомляли Українські Новини, коронавірус зафіксували на всіх континентах, крім Антарктиди.

Тим часом, у Чечні за порушення правил самоізоляції поліцейські б'ють людей трубами.

Також в Індії бунтуючих проти карантину розганяють по домівках з допомогою сльозогінного газу.

Крім того, в Ізраїлі заборонили зборів більше, ніж з двох людей.

В Грузії закрили всі алкогольні магазини через коронавірус, а в Туркменістані заборонили слово "коронавірус".

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