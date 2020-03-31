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31 марта 2020, вторник, 19:08 417
Европа 2020-03-31T19:10:06+03:00
Українські Новини
В Туркменистане запретили слово "коронавирус"

В Туркменистане запретили слово "коронавирус"

Таня Войтюк
Туркменистан, Коронавирус, Ограничения свободы слова, Коронавирус в мире
Коронавирус. Фото: pixabay.com
Коронавирус. Фото: pixabay.com

Тем временем как в Грузии объявили сухой закон в связи с коронавирусом, власти Туркменистана запретили употреблять слово "коронавирус".

Об этом сообщает Репортеры без границ.

Отмечается, что государственным средствам массовой информации Туркменистана больше не разрешается использовать это слово, его также удалили из информационных брошюр по здравоохранению, распространяемых в школах, больницах и на рабочих местах.

Граждане Туркменистана имеют доступ только к односторонней информации об эпидемии коронавируса.

Представитель "Радио Азатлык" утверждает, что люди, носящие на улицах защитные маски или говорящие о пандемии, рискуют быть арестованными.

Кроме того, по данным властей, в Туркменистане до сих пор не было выявлено ни одного случая заболевания.

Туркменистан занял последнее место в Мировом индексе свободы прессы за 2019 год, является одной из самых закрытых стран мира.

Как сообщали Українські Новини, в Туркменистане из-за коронавируса массово убивают бездомных животных.

Тем временем МОК официально перенес токийскую Олимпиаду на 2021 год.

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