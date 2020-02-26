Литва объявила экстремальную ситуацию из-за угрозы коронавируса

Из-за угрозы распространения китайского коронавируса правительство Литвы объявило режим экстремальной ситуации в стране. Об этом сообщает Delfi.

Так, сообщается, что Кабинет министров создал Государственный оперативный центр экстремальных ситуаций, который будет координировать все действия по коронавирусу. Центр возглавил министр здравоохранения Аурелиюс Верига.

Вицеминистр здравоохранения Альгирдас Шешяльгис отметил, что такое решение было необходимо из-за увеличения количества инфицированных в Европе.

По его словам, экстремальная ситуация позволит упростить использование госрезерва для контроля над ситуацией, в частности для покупки определенных средств без конкурсных закупок. Также это позволит принимать решение относительно передвижения из определенных регионов Литвы или других государств.

Как сообщали Українські Новини, коронавирус зафиксировали на всех континентах, кроме Антарктиды.

Также новых случаев заражения COVID-19 за пределами Китая стало больше, чем в самом Китае.

Тем временем, по состоянию на 26 февраля, во всем мире число больных составляет 81 002. Накануне их количество составляло 80 146 человек.