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31 марта 2020, вторник, 17:46 969
Европа 2020-03-31T17:56:52+03:00
Українські Новини
В Грузии закрыли все алкогольные магазины из-за коронавируса

В Грузии закрыли все алкогольные магазины из-за коронавируса

Ярина Вацяк
Грузия, Алкоголь, Коронавирус
Вино. Фото: pixabay
Вино. Фото: pixabay

В Грузии, где уже ввели комендантский час, из-за всеобщего карантина в связи с пандемией коронавируса закрылись все алкогольные магазины. До окончания чрезвычайного положения купить вино, пиво, коньяк или чачу можно только в продовольственных магазинах.

Об этом пишет "Бизнес Грузия".

"На время чрезвычайного положения запрещается функционирование объектов реализации спиртных напитков и пива, а также вина и других алкогольных напитков виноградного происхождения", — сказано в одном из пунктов постановления правительства, которое было подписано премьер-министром Георгием Гахария накануне.

Согласно постановлению, на время действия режима ЧП экономическая деятельность будет продолжаться только в порядке исключения. В сфере торговли работу разрешено продолжать продовольственным магазинам, аптекам, зоомагазинам.

Отмечается, что в Грузии большинство винных магазинов закрылись еще 20 марта — после того, как правительство объявило об ужесточении мер по предотвращению распространения коронавируса и ограничении экономической деятельности.

Решение о введение чрезвычайного положения сроком на месяц власти Грузии приняли 22 марта.

С сегодняшнего дня Грузия перешла на всеобщий карантин. С 21:00 до 06:00 будет действовать комендантский час – передвижение по городу запрещается пешком и на автотранспорте без соответствующего пропуска. Закрыты все торговые объекты кроме продуктовых магазинов, аптек и отделений банков.

Остановился общественный транспорт, такси имеют право перевозить не больше двух пассажиров и только на заднем сидении. Транспорт на въезде в Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Поти, Зугдиди и Рустави будет проходить дезинфекцию.

Все граждане, выходя на улицу, должны быть готовы к тому, чтобы предоставить удостоверение личности полиции. Людям старше 70 лет запрещается выходить на улицу за исключением посещения близлежащего магазина, аптеки или больницы.

Как сообщали Українські Новини, Грузия ранее отказалась принять экспресс-тесты на коронавирус.

В Грузии зафиксировали первый случай заражения коронавирусом еще в конце февраля.

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