Коронавирус зафиксировали на всех континентах, кроме Антарктиды

По состоянию на 26 февраля случаи заражения коронавирусом зафиксированы на всех континентах, кроме Антарктиды. Об этом сообщает CNN.

Вспышка коронавируса, которая началась в китайском Ухане, в настоящее время распространилась на шесть из семи континентов мира. На сегодня коронавирус не достиг только Антарктиды.

Как сообщали Українські Новини, новых случаев заражения COVID-19 за пределами Китая стало больше, чем в самом Китае.

Также по состоянию на 26 февраля, во всем мире число больных составляет 81 002. Накануне их количество составляло 80 146 человек.

25 февраля первые случаи заражения коронавирусом были зафиксированы в Хорватии.