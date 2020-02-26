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26 февраля 2020, среда, 18:45 64
Общество 2020-02-26T18:45:44+02:00
Українські Новини
Коронавирус зафиксировали на всех континентах, кроме Антарктиды

Коронавирус зафиксировали на всех континентах, кроме Антарктиды

Ольга Фандорина
Коронавирус, Коронавирус в Китае, Коронавирус в мире
Коронавирус. Фото: pixabay.com
Коронавирус. Фото: pixabay.com

По состоянию на 26 февраля случаи заражения коронавирусом зафиксированы на всех континентах, кроме Антарктиды. Об этом сообщает CNN.

Вспышка коронавируса, которая началась в китайском Ухане, в настоящее время распространилась на шесть из семи континентов мира. На сегодня коронавирус не достиг только Антарктиды.

Как сообщали Українські Новини, новых случаев заражения COVID-19 за пределами Китая стало больше, чем в самом Китае.

Также по состоянию на 26 февраля, во всем мире число больных составляет 81 002. Накануне их количество составляло 80 146 человек.

25 февраля первые случаи заражения коронавирусом были зафиксированы в Хорватии.

26 февраля стало известно о больном COVID-19 из Мадрида.

 
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