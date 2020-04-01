Поліція склала 60 адмінпротоколів на втікачів з обсервації в готелі "Козацький" в Києві

В той час, як Аваков погрожує посадити на 3 роки всіх, хто ухилився від обсервації після повернення з-за кордону, поліція склала більше 60 адміністративних протоколів щодо громадян, самовільно залишили місце обсервації в готелі "Козацький" у Києві.

Про це Українським Новинам повідомило джерело в правоохоронних органах.

(Новина виправлена в частині зазначення кількості протоколів, а не втікачів)

"Більше 60 протоколів", - відповів він на відповідне запитання.

Джерело не уточнило, чи вдалося повернути самовільно залишили місце обсервації громадян.

Інших деталей він не повідомив.

Як повідомляли Українські Новини, кілька поміщених на обсервацію в готель "Козацький" у Києві чоловік втекли. Раніше повідомлялося про те, що прилетіли з В'єтнаму українці прорвалися з аеропорту. Вони не захотіли проходити обсервацію і стали вириватися з будівлі аеропорту. Вони заявили, що їх не попереджали про обов'язкову обсервації в Україні, а також їм заборонили будь-які контакти з пресою.

Тим часом, 61 установа підготовлено для обсервації українців, що прибувають з-за кордону. Всі, хто повернеться після 28 березня, пройти обов'язкову 2-тижневу обсервацію.