Концертний зал призначений для Євробачення переобладнають у лікарню

Коронавірусна пандемія призвела до відміни Євробачення-2020 в Роттердамі (Нідерланди). Тим часом, концертний зал, де повинно було пройти Євробачення, переобладнають у госпіталь для хворих на коронавірус. Про це передає Reuters.

Концертний зал, де повинно було пройти Євробачення-2020, переобладнують в лікарню для хворих на коронавірус, і вже встановили перші 88 з 680 необхідних лікарняних ліжок.

Зазначається, що дані заходи вжито з метою зменшити тиск на лікарні в Нідерландах.

Як повідомляли Українські Новини, крім скасування Євробачення-2020, Нідерланди скасували щорічний концерт "Євробачення".

Також повідомлялося, що через пандемію коронавірусу Олімпійські ігри-2020 в Токие перенесли на 2021 рік, а церемонія запалювання вогню Олімпійських ігор пройшла в Греції без глядачів.

Крім того, американські ЗМІ просять Дональда Трампа допомогти їм вижити під час коронавірусу.

А Facebook пожертвує $100 млн для видавництв, чиї рейтинги впали через пандемії коронавірусу.