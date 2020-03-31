Концертний зал призначений для Євробачення переобладнають у лікарню

Коронавірусна пандемія призвела до відміни Євробачення-2020 в Роттердамі (Нідерланди). Тим часом, концертний зал, де повинно було пройти Євробачення, переобладнають у госпіталь для хворих на коронавірус. Про це передає Reuters. Концертний зал, де повинно було пройти Євробачення-2020, переобладнують в лікарню для хворих на коронавірус, і вже встановили перші 88 з 680 необхідних лікарняних ліжок. Зазначається, що дані заходи вжито з метою зменшити тиск на лікарні в Нідерландах. Як повідомляли Українські Новини, крім скасування Євробачення-2020, Нідерланди скасували щорічний концерт "Євробачення". Також повідомлялося, що через пандемію коронавірусу Олімпійські ігри-2020 в Токие перенесли на 2021 рік, а церемонія запалювання вогню Олімпійських ігор пройшла в Греції без глядачів. Крім того, американські ЗМІ просять Дональда Трампа допомогти їм вижити під час коронавірусу. А Facebook пожертвує $100 млн для видавництв, чиї рейтинги впали через пандемії коронавірусу.