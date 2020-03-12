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12 марта 2020, четверг, 17:49 21
Мир 2020-03-12T17:53:22+02:00
Українські Новини
Церемония зажжения огня Олимпийских игр прошла в Греции без зрителей

Церемония зажжения огня Олимпийских игр прошла в Греции без зрителей

Елизавета Кесельман
Япония, Олимпийские игры, Токио, Греция, Церемония зажжения огня
Церемония зажжения огня Олимпийских игр в Греции.Фото: twitter/WorldAthletics
Церемония зажжения огня Олимпийских игр в Греции.Фото: twitter/WorldAthletics

После того, как в Японии заговорили о переносе Олимпийских игр из-за коронавируса, в греческой Олимпии состоялась церемония зажжения огня летних Олимпийских игр в Токио. Об этом передает Deutsche Welle.

Отмечается, что церемония прошла без зрителей из-за чрезвычайных мер по сдерживанию распространения коронавируса, а огонь был зажжен по традиции от солнечных лучей в ходе театрализованной церемонии.На церемонию допустили только официальных лиц.

 

Как соощали Українські Новини, рассматривается вариант, при котором Олимпиада будет показана только по телевидению. Такое решение позволит удовлетворить многомилионные телевизионные контракты и рассматривается в качестве альтернативы отмены мероприятия или переноса.

Кроме того, член МОК Дик Паунд заявил о том, что организаторам олимпиады в Токие дали 3 месяца, чтобы определиться с безопасностью Игр.

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