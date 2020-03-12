Церемония зажжения огня Олимпийских игр прошла в Греции без зрителей

После того, как в Японии заговорили о переносе Олимпийских игр из-за коронавируса, в греческой Олимпии состоялась церемония зажжения огня летних Олимпийских игр в Токио. Об этом передает Deutsche Welle.

Отмечается, что церемония прошла без зрителей из-за чрезвычайных мер по сдерживанию распространения коронавируса, а огонь был зажжен по традиции от солнечных лучей в ходе театрализованной церемонии.На церемонию допустили только официальных лиц.

It’s lit 🔥

Today the Olympic Flame begins its journey to @Tokyo2020 🇯🇵#UnitedByEmotion pic.twitter.com/uIWT0p044q — World Athletics (@WorldAthletics) March 12, 2020

Как соощали Українські Новини, рассматривается вариант, при котором Олимпиада будет показана только по телевидению. Такое решение позволит удовлетворить многомилионные телевизионные контракты и рассматривается в качестве альтернативы отмены мероприятия или переноса.

Кроме того, член МОК Дик Паунд заявил о том, что организаторам олимпиады в Токие дали 3 месяца, чтобы определиться с безопасностью Игр.