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18 марта 2020, среда, 16:01 222
Мир 2020-03-18T17:13:41+02:00
Українські Новини
В Роттердаме отменили "Евровидение-2020" из-за коронавируса

В Роттердаме отменили "Евровидение-2020" из-за коронавируса

Валерия Драгомирова
Евровидение, Роттердам, Евровидение-2020, отмена Евровидения
Евровидение. Фото: eurovision.tv
Евровидение. Фото: eurovision.tv

Организаторы отменили конкурс Евровидения-2020 в Роттердаме из-за распространения коронавируса, которым заразились почти 192 тыс. человек.

Об этом говорится в сообщении на странице Евровидения в Instagram, передают Українськi Новини.


"С глубоким сожалением объявляем об отмене песенного конкурса Евровидение-2020 в Роттердаме", - сказано в нем.

Организаторы отмечают, что неопределенность, созданная распространением коронавируса и введенные в Европе ограничения делают проведение конкурса невозможным.

В сообщении также сказано, что европейские организаторы продолжат переговоры о проведения конкурса в Роттердаме в 2021 году.

Организаторы поблагодарили всех, кто работал над планированием и подготовкой конкурса в этом году, а также поклонников конурса.

Как сообщали Українськi Новини, Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) отменила весеннюю сессию, запланированную на 20-24 апреля, из-за вспышки коронавируса.

Ранее Венеция отменила знаменитый карнавал из-за угрозы коронавируса. 

Кроме того, Гран При "Формула-1" в Австралии отменен из-за коронавируса. 

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