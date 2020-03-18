В Роттердаме отменили "Евровидение-2020" из-за коронавируса

Организаторы отменили конкурс Евровидения-2020 в Роттердаме из-за распространения коронавируса, которым заразились почти 192 тыс. человек.

Об этом говорится в сообщении на странице Евровидения в Instagram, передают Українськi Новини.



"С глубоким сожалением объявляем об отмене песенного конкурса Евровидение-2020 в Роттердаме", - сказано в нем.



Организаторы отмечают, что неопределенность, созданная распространением коронавируса и введенные в Европе ограничения делают проведение конкурса невозможным.



В сообщении также сказано, что европейские организаторы продолжат переговоры о проведения конкурса в Роттердаме в 2021 году.



Организаторы поблагодарили всех, кто работал над планированием и подготовкой конкурса в этом году, а также поклонников конурса.



Как сообщали Українськi Новини, Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) отменила весеннюю сессию, запланированную на 20-24 апреля, из-за вспышки коронавируса.



Ранее Венеция отменила знаменитый карнавал из-за угрозы коронавируса.



Кроме того, Гран При "Формула-1" в Австралии отменен из-за коронавируса.