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18 марта 2020, среда, 13:00 48
Жизнь 2020-03-18T13:01:08+02:00
Українські Новини
Из-за коронавируса Нидерланды отменили ежегодный концерт "Евровидения"

Из-за коронавируса Нидерланды отменили ежегодный концерт "Евровидения"

Елизавета Кесельман
Нидерланды, Евровидение, Коронавирус, Евровидение-2020, отмена Евровидения
Евровидение. Фото: eurovision.tv
Евровидение. Фото: eurovision.tv

Из-за коронавирусной эпидемии Нидерланды отменили ежегодный традиционный концерт участников "Евровидения". Об этом сообщили на официальной украинской странице "Евровидения" в Instagram.

В частности, помимо концерта, были отменены съемки визиток стран-участниц.

В то же время, невзирая на отмену традиционных мероприятий, предшествующих "Евровидению", подготовка к конкурсу идет по плану.

Об окончательном решении сообщил мэр города Роттердама Ахмед Абуталеб.

"В целом подготовка к "Евровидению 2020" идет по плану. Сцену начнут строить 5–6 апреля", – говорится в сообщении.

 

 
 
 
 
 
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Нідерланди, які цього року приймають «Євробачення», скасували зйомки візиток країн-учасниць. ᅠ Також Нідерланди відмінили традиційний щорічний концерт учасників «Євробачення». Про остаточне рішення повідомив мер міста Роттердам Ахмед Абуталеб. ᅠ Загалом підготовка до «Євробачення-2020» йде за планом. Сцену почнуть споруджувати 5-6 квітня. ᅠ #esc #eurovision

Публикация от Євробачення 🇺🇦 Евровидение (@eurovision.ua)

На 17 марта в Нидерландах зарегистрировано 1413 зараженных коронавирусом, 24 умерших.

Конкурс "Евровидение 2020" должен пройти в Роттердаме (Нидерланды). Первый полуфинал состоится 12 мая, второй – 14 мая, а гранд-финал – 16 мая. Ведущими конкурса заявлены актриса Шанталь Янзен, певица Эдсилия Ромбли и певец Ян Смит.

Как сообщали Українські Новини, 22 февраля в Украине прошел финал нацотбора, где было решено, что на Евровидении Украину представит руппа Go_A.

Также сообщалось, что олимпиада в Токио может пройти без зрителей из-за коронавируса.

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