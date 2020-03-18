Из-за коронавируса Нидерланды отменили ежегодный концерт "Евровидения"

Из-за коронавирусной эпидемии Нидерланды отменили ежегодный традиционный концерт участников "Евровидения". Об этом сообщили на официальной украинской странице "Евровидения" в Instagram. В частности, помимо концерта, были отменены съемки визиток стран-участниц. В то же время, невзирая на отмену традиционных мероприятий, предшествующих "Евровидению", подготовка к конкурсу идет по плану. Об окончательном решении сообщил мэр города Роттердама Ахмед Абуталеб. "В целом подготовка к "Евровидению 2020" идет по плану. Сцену начнут строить 5–6 апреля", – говорится в сообщении. Посмотреть эту публикацию в Instagram Нідерланди, які цього року приймають «Євробачення», скасували зйомки візиток країн-учасниць. ᅠ Також Нідерланди відмінили традиційний щорічний концерт учасників «Євробачення». Про остаточне рішення повідомив мер міста Роттердам Ахмед Абуталеб. ᅠ Загалом підготовка до «Євробачення-2020» йде за планом. Сцену почнуть споруджувати 5-6 квітня. ᅠ #esc #eurovision Публикация от Євробачення 🇺🇦 Евровидение (@eurovision.ua) 17 Мар 2020 в 4:12 PDT На 17 марта в Нидерландах зарегистрировано 1413 зараженных коронавирусом, 24 умерших. Конкурс "Евровидение 2020" должен пройти в Роттердаме (Нидерланды). Первый полуфинал состоится 12 мая, второй – 14 мая, а гранд-финал – 16 мая. Ведущими конкурса заявлены актриса Шанталь Янзен, певица Эдсилия Ромбли и певец Ян Смит. Как сообщали Українські Новини, 22 февраля в Украине прошел финал нацотбора, где было решено, что на Евровидении Украину представит руппа Go_A. Также сообщалось, что олимпиада в Токио может пройти без зрителей из-за коронавируса.