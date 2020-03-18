Из-за коронавируса Нидерланды отменили ежегодный концерт "Евровидения"

Из-за коронавирусной эпидемии Нидерланды отменили ежегодный традиционный концерт участников "Евровидения". Об этом сообщили на официальной украинской странице "Евровидения" в Instagram.

В частности, помимо концерта, были отменены съемки визиток стран-участниц.

В то же время, невзирая на отмену традиционных мероприятий, предшествующих "Евровидению", подготовка к конкурсу идет по плану.

Об окончательном решении сообщил мэр города Роттердама Ахмед Абуталеб.

"В целом подготовка к "Евровидению 2020" идет по плану. Сцену начнут строить 5–6 апреля", – говорится в сообщении.

На 17 марта в Нидерландах зарегистрировано 1413 зараженных коронавирусом, 24 умерших.

Конкурс "Евровидение 2020" должен пройти в Роттердаме (Нидерланды). Первый полуфинал состоится 12 мая, второй – 14 мая, а гранд-финал – 16 мая. Ведущими конкурса заявлены актриса Шанталь Янзен, певица Эдсилия Ромбли и певец Ян Смит.

Как сообщали Українські Новини, 22 февраля в Украине прошел финал нацотбора, где было решено, что на Евровидении Украину представит руппа Go_A.

Также сообщалось, что олимпиада в Токио может пройти без зрителей из-за коронавируса.