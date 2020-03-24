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24 марта 2020, вторник, 12:59 321
Мир 2020-03-24T13:06:34+02:00
Українські Новини
Олимпийские игры-2020 переносят на 2021 год из-за пандемии коронавируса

Олимпийские игры-2020 переносят на 2021 год из-за пандемии коронавируса

Елизавета Кесельман
Олимпийские игры, Коронавирус, олимпийские игры-2020, Отмена Олимпийских игр
Олимпийские игры. Фото: Playbuzz
Олимпийские игры. Фото: Playbuzz

Несмотря на пандемию коронавируса, в Японии ранее заявляли о том, что не намерены переносить Олимпиаду из-за эпидемии. Однако, на днях, организаторы заявили, что олимпиада официально переносится на 2021 год. Об этом передает издание USA Today.

"Основываясь на той информации, которая есть у МОК, было принято решение о переносе Олимпиады. Детали пока не сообщаются, но одно известно наверняка - Игры не начнутся 24 июля 2020 года",- сообщил член Международного олимпийского комитета (МОК) Дик Паунд.

В частности, Паунд заявил, что Олимпийские игры 2020 года в Токио будут перенесены из-за пандемии коронавируса.

Как отмечает Паунд, Олимпиада будет перенесена на 2021 год, а детали ее переноса будут проработаны в ближайшие четыре недели.

Как сообщали Українські Новини, на днях Австралия и Канада отказались от участия в Олимпийских играх-2020 из-за пандемии коронавируса. 

Кроме того, церемония зажжения огня Олимпийских игр прошла в Греции без зрителей.

Ранее член МОК Дик Паунд дал организаторам олимпиады в Токие 3 месяца, чтобы определиться с безопасностью Игр.

 
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