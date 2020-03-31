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31 марта 2020, вторник, 14:22 312 Документ
СМИ 2020-03-31T15:15:02+03:00
Українські Новини
Американские СМИ просят Трампа помочь им выжить во время карантина

Американские СМИ просят Трампа помочь им выжить во время карантина

Ирина Дорофейчук
Карантин, президент США, Дональд Трамп, Covid-19, Новостной Медиа Альянс, News Media Alliance, Газеты Америки, America's Newspapers
Дональд Трамп. Фото: instagram.com/realDonaldTrump
Дональд Трамп. Фото: instagram.com/realDonaldTrump

Президент и генеральный директор "Новостного Медиа Альянса" (News Media Alliance) Дэвид Чаверн и гендиректор ассоциации "Газеты Америки" Дин Райдинг, представляющих издателей США, направили письмо Президенту США Дональду Трампу, лидеру большинства в сенате Митчу Макконнелл и спикеру Палаты представителей США Нэнси Пелоси, очерчивая борьбу местных издателей с масштабным кризисом в результате эпидемии COVID-19.

Об этом сообщил Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ), ссылаясь на News Media Alliance.

"К сожалению, сейчас многие местные издатели сталкиваются с собственным экзистенциальным кризисом. В частности, значительное сокращение рекламных бюджетов наносит болезненный удар по отрасли, которая и так переживала тяжелые времена. Хотя многие издатели наблюдают увеличение интернет-трафика и цифровых подписок, дополнительный доход не покрывает резкие потери доходов от рекламы. News Media Alliance регулярно отмечает, что онлайн-среда, как правило, не может в полном объеме обеспечить создание и распространение самом деле качественной журналистики. Хотя это плохо при любых обстоятельствах, но в современных условиях это может оказаться фатальным - как для издателей, так и для общества.

Поскольку мы переходим в длительную фазу этого кризиса, мы будем привлекать избранных представителей для обсуждения вариантов действий, которые федеральное правительство может принять для поддержки нашей местной новостной экосистемы. Очевидно, что независимая журналистика и действия правительства имеют свойственное и необходимое напряжение, и мы должны искать решения, которые помогут избежать конфликта интересов. Но у нас также есть взаимная потребность в поддержке публикаций местных издателей, чтобы они могли совместно пережить этот кризис ... и следующий", - сказано в заявлении.

Справка

"Новостной Медиа Альянс" (News Media Alliance) объединяет более 2 000 различных новостных организаций США - от крупнейших новостных групп и международных СМИ до локальных и гиперлокальных медиа. Предварительное название альянса - Газетная Ассоциация Америки.

"Газеты Америки" (America's Newspapers) - крупнейшая газетная ассоциация США, образованная в 2019 году. Объединяет издателей печатной прессы ради сохранения и развития отрасли и защиты свободы слова и демократии.

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