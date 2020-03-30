Facebook пожертвует $100 млн для издательств, чьи рейтинги упали из-за пандемии коронавируса

В связи с мировым кризисом из-за пандемии коронавируса, владельцы социальной сети Facebook заявили о том, что выплатят 100 миллионов долларов для финансирования и рекламных расходов для поддержки СМИ, в том числе местных издателей в Соединенных Штатах, чьи доходы значительно упали. Об этом передает Reuters.

Как передает ведомство, основной удар на себя взяли СМИ, поскольку многие рекламодатели потратили значительную сумму на рекламу, чтобы выйти из положения, но в итоге, из-за кризиса остались "в минусе".

160-летняя газета Ватикана L’Osservatore Romano, приостановившая печать на прошлой неделе, стала последней из ряда печатных изданий, которые боролись за возможность работать после вспышки коронавиурса.

Пожертвование Facebook включает в себя 25 миллионов долларов на финансирование грантов для местных СМИ и 75 миллионов долларов на оплату рекламы и раскрутки новостных организаций во всем мире.

Как сообщали Українські Новини, журнал Forbes возвращается в Украину.

Тем временем, Apple передаст 10 млн медицинских масок для США и несколько миллионов для Европы