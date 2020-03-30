підписатися на розсилку
27.8 28.5
30.45 31.75
˟
30 березня 2020, понеділок, 12:21 23
Суспільство 2020-03-30T15:00:07+03:00
Українські Новини
Більше 11 тис. українців ще очікують евакуації з-за кордону після закриття кордонів

Більше 11 тис. українців ще очікують евакуації з-за кордону після закриття кордонів

Виолетта Чайковская
Карантин, Евакуація, МЗС, Коронавірус, закриття кордону, Евакуація українців, обсервація, карантин через коронавірус, Закриття кордонів, українці за кордоном
Евакуація українців. Фото: Держприкордонслужба
Евакуація українців. Фото: Держприкордонслужба

Майже 11,5 тис. українців за кордоном очікують евакуації в Україну після закриття кордонів.

Про це журналістам повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передають Українські Новини.

"Наразі кількість громадян України, які чекають на евакуацію з різних країн світу, складає 11 449 осіб", - сказав він.

При цьому міністр зазначив, що ці дані динамічні, оскільки евакуація триває, у той час як частина з тих, хто побажав повернутися додому згодом передумують.

Кулеба закликав тих громадян, у яких є кошти для проживання, залишатися в країні їх перебування.

Також міністр прокоментував опір евакуйованих з-за кордону українців проходженню двотижневої обсервації.

"Що стосується вчорашніх подій, в першу чергу рейсу з Хошиміну, то я без жодної іронії хочу сказати, що ми стали свідками чергового незламного прагнення українців до свободи. Ми побачили, що українець готовий знехтувати всім громадським інтересом і процедурами заради того, щоб вирватися на волю, сісти в таксі і поїхати додому", - сказав він.

Кулеба підкреслив, що у ситуації, яка склалася в світі, надзвичайно важлива солідарність та взаємна підтримка людей.

"Кожна людина повинна зрозуміти, що, вирішуючи свою проблему за рахунок іншої людини, вона тільки примножує проблему, а не вирішує її. Тому я закликаю громадян відповідально ставитися не тільки до свого здоров'я, а й до здоров'я інших", - сказав він.

Кулеба не відповів прямо на запитання про те, чи стосується примусова обсервація тільки евакуйованих літаками українців чи всіх, хто перетинає державний кордон, та для якої кількості громадян підготовлені умови для обсервації.

"Ситуація з пандемією стрімко погіршується не тільки в Україні, але й в світі, тому обсервація стає абсолютною необхідністю. Вчора Кабмін прийняв постанову, яка зобов'язує громадян проходити двотижневу обсервацію після повернення в Україну. У цій постанові немає специфічної фрази, що якщо ви прилетіли літаком, то ви повинні обов'язково йти в обсервацію, але літакам приділяється особлива увага. Тому що в основному зараз відбуваються магістральні рейси, а це кілька годин в закритому приміщенні з внутрішньою вентиляцією повітря, тобто по суті потенційним розгоном вірусу на супершвидкостях. Тому людям, які повертаються літаками, приділяється особлива увага", - сказав він.

Також міністр не відповів, за чий рахунок фінансується обсервація тих, хто повертається з-за кордону, і скільки це коштує, оскільки, за його словами, МЗС займається проблемами українців за кордоном, а після їх повернення рештою питань опікується Міністерство інфраструктури та Міністерство охорони здоров'я.

Як повідомляли Українськi Новини, з 17 березня Україна закрила авіапростір, а з 28 березня Україна закрила кордон на в'їзд і виїзд для будь-якого пасажирського сполучення. Тепер перетнути кордон можна на автомобілі або пішки.

Раніше МЗС повідомивло що за сприяння дипломатичних установ з початку карантину в Україну з-за кордону повернулися 145 тисяч українців.


Більше новин про: Карантин Евакуація МЗС Коронавірус закриття кордону Евакуація українців обсервація карантин через коронавірус Закриття кордонів українці за кордоном

Українцям спростили нарахування допомоги по безроб...
З Польщі евакуювали поїздами більше 2000 чоловік: ...
Міністр не поїхав на зустріч "групи друзів України...
Рекорд компанії "Нова пошта": за 4 дні вона безопл...
САП відкрила справу на брата Єрмака за можливу торгівлю посадами
Наприкінці тижня в Києві можуть відключити опалення, - Кличко
Новини
Рада звільнила Ємця та Уманського 15:00
Рада проголосувала за трикратну доплату медикам, які працюють з хворими на коронавірус 14:47
Верховна Рада України. Фото: Facebook/Слуга народу
Рада відмовилася призначити ексгубернатора Одеської області Степанова главою МОЗ 14:40
Корупція неприпустима, – Разумков прокоментував скандал з головою ОП Єрмаком 14:26
Гривня різко злетіла. Курс НБУ на 31 березня 14:00
більше новин
За ініціативи голови ОДА Андрія Прокопенка в Чернігівській області з’явилась сучасна ПЛР-лабораторія для проведення тестів на коронавірус 20:20
Київ запровадив обмеження на в'їзд та виїзд з Козина і Лісників на час карантину 19:58
Новим міністром охорони здоров'я стане ексглава Одеської області Максим Степанов – що про нього відомо? 14:38
Українських військових доведеться задіяти для протидії COVID-19 вже найближчими тижнями, – Смешко 17:20
В Україні 109 нових випадків коронавірусу, всього 418 інфікованих. Карта поширення 10:43 Інфографіка
більше новин
За ініціативи голови ОДА Андрія Прокопенка в Чернігівській області з’явилась сучасна ПЛР-лабораторія для проведення тестів на коронавірус 20:20
В Україні 109 нових випадків коронавірусу, всього 418 інфікованих. Карта поширення 10:43 Інфографіка
За добу у світі понад 70 тисяч нових випадків коронавірусу. Дані на 29 березня 08:25 Інфографіка
Кабмін запропонував у два рази скоротити зарплату чиновників, у яких вона вище 47 тис. гривень 14:56
В Україні зобов'язали проходити самоізоляцію всіх громадян, які повернулися з "коронавірусних" країн 11:13
більше новин
У Києві вже 102 заражених коронавірусом, двоє вилікувались
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok