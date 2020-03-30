Більше 11 тис. українців ще очікують евакуації з-за кордону після закриття кордонів

Майже 11,5 тис. українців за кордоном очікують евакуації в Україну після закриття кордонів.

Про це журналістам повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передають Українські Новини.

"Наразі кількість громадян України, які чекають на евакуацію з різних країн світу, складає 11 449 осіб", - сказав він.

При цьому міністр зазначив, що ці дані динамічні, оскільки евакуація триває, у той час як частина з тих, хто побажав повернутися додому згодом передумують.

Кулеба закликав тих громадян, у яких є кошти для проживання, залишатися в країні їх перебування.

Також міністр прокоментував опір евакуйованих з-за кордону українців проходженню двотижневої обсервації.

"Що стосується вчорашніх подій, в першу чергу рейсу з Хошиміну, то я без жодної іронії хочу сказати, що ми стали свідками чергового незламного прагнення українців до свободи. Ми побачили, що українець готовий знехтувати всім громадським інтересом і процедурами заради того, щоб вирватися на волю, сісти в таксі і поїхати додому", - сказав він.

Кулеба підкреслив, що у ситуації, яка склалася в світі, надзвичайно важлива солідарність та взаємна підтримка людей.

"Кожна людина повинна зрозуміти, що, вирішуючи свою проблему за рахунок іншої людини, вона тільки примножує проблему, а не вирішує її. Тому я закликаю громадян відповідально ставитися не тільки до свого здоров'я, а й до здоров'я інших", - сказав він.

Кулеба не відповів прямо на запитання про те, чи стосується примусова обсервація тільки евакуйованих літаками українців чи всіх, хто перетинає державний кордон, та для якої кількості громадян підготовлені умови для обсервації.

"Ситуація з пандемією стрімко погіршується не тільки в Україні, але й в світі, тому обсервація стає абсолютною необхідністю. Вчора Кабмін прийняв постанову, яка зобов'язує громадян проходити двотижневу обсервацію після повернення в Україну. У цій постанові немає специфічної фрази, що якщо ви прилетіли літаком, то ви повинні обов'язково йти в обсервацію, але літакам приділяється особлива увага. Тому що в основному зараз відбуваються магістральні рейси, а це кілька годин в закритому приміщенні з внутрішньою вентиляцією повітря, тобто по суті потенційним розгоном вірусу на супершвидкостях. Тому людям, які повертаються літаками, приділяється особлива увага", - сказав він.

Також міністр не відповів, за чий рахунок фінансується обсервація тих, хто повертається з-за кордону, і скільки це коштує, оскільки, за його словами, МЗС займається проблемами українців за кордоном, а після їх повернення рештою питань опікується Міністерство інфраструктури та Міністерство охорони здоров'я.

Як повідомляли Українськi Новини, з 17 березня Україна закрила авіапростір, а з 28 березня Україна закрила кордон на в'їзд і виїзд для будь-якого пасажирського сполучення. Тепер перетнути кордон можна на автомобілі або пішки.

Раніше МЗС повідомивло що за сприяння дипломатичних установ з початку карантину в Україну з-за кордону повернулися 145 тисяч українців.



