Київ закупив 100 тис. марлевих масок. Частину з них завезли в аптеки

Київська держадміністрація купила 100 тис. захисних масок за 1 млн гривень, у той час як в інтернеті маски можна купити за захмарною ціною, а щоб не переплачувати, можна зробити їх своїми руками.

Про це Українським Новинам повідомили в Київській державній адміністрації.

"100 тис. марлевих масок купили за 10 гривень за одиницю. Частина вже поставлена в мережу аптек "Фармація", інші очікуємо найближчим часом", - сказали в КМДА.

Крім того, 100 тис. масок Київ отримав як гуманітарну допомогу від компанії "Епіцентр".

Ще 70 тис. масок придбало КП "Фармація".

Як повідомляли Українські Новини, у Києві будуть перевіряти температуру тіла у водіїв і пасажирів автомобілів, що в'їжджають і виїжджають до 24 квітня.

Раніше Кабінет Міністрів продовжив карантин і ввів надзвичайну ситуацію у всіх регіонах до 24 квітня через коронавірус.

Також Чернівецька ОДА хоче ввести особливий режим в'їзду і виїзду з області. Крім того, в Чернівецькій області троє пацієнтів вилікувалися від коронавірусу.