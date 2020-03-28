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  • Київ закупив 100 тис. марлевих масок. Частину з них завезли в аптеки
28 березня 2020, субота, 22:20 36
Політика 2020-03-29T00:00:02+02:00
Українські Новини
Київ закупив 100 тис. марлевих масок. Частину з них завезли в аптеки

Київ закупив 100 тис. марлевих масок. Частину з них завезли в аптеки

Анна Рудык
Коронавірус, коронавірус в Україні, Захисні маски, медичні маски
Захисна маска
Захисна маска

Київська держадміністрація купила 100 тис. захисних масок за 1 млн гривень, у той час як в інтернеті маски можна купити за захмарною ціною, а щоб не переплачувати, можна зробити їх своїми руками.

Про це Українським Новинам повідомили в Київській державній адміністрації.

"100 тис. марлевих масок купили за 10 гривень за одиницю. Частина вже поставлена в мережу аптек "Фармація", інші очікуємо найближчим часом", - сказали в КМДА.

Крім того, 100 тис. масок Київ отримав як гуманітарну допомогу від компанії "Епіцентр".

Ще 70 тис. масок придбало КП "Фармація".

Як повідомляли Українські Новини, у Києві будуть перевіряти температуру тіла у водіїв і пасажирів автомобілів, що в'їжджають і виїжджають до 24 квітня.

Раніше Кабінет Міністрів продовжив карантин і ввів надзвичайну ситуацію у всіх регіонах до 24 квітня через коронавірус.

Також Чернівецька ОДА хоче ввести особливий режим в'їзду і виїзду з області. Крім того, в Чернівецькій області троє пацієнтів вилікувалися від коронавірусу.

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