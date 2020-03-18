Без переплат. Как сделать защитную маску своими руками

Коронавирус добрался и до столицы Украины, несмотря на введение карантина. Теперь украинцам стоит быть внимательнее к своему здоровью и не выходить на улицу без необходимости, отказаться от посещения людных мест, способствовать этому будет закрытие метрополитена и запрет пассажирских перевозок. А если выйти на улицу необходимо, обязательно нужно обезопасить себя защитной маской, дефицит которых уже давно наблюдается в украинских аптеках. Українські Новини расскажут, как сделать маску самостоятельно и не переплачивать за них десятки гривен аптекам или другим "подпольным" продавцам. Для изготовления маски понадобится квадратный отрез плотного хлопка или льна (45 см) и две резинки (18 см). Ткань нужно сложить вдвое и собрать гармошкой. Затем края согнуть и пришить (можно на швейной машинке). В ткань продеть резинки и завязать узелком. Посмотреть эту публикацию в Instagram 【リポスト・シェアなどご自由にどうぞ】簡単！ハンカチから作るプリーツマスクの作り方 ・ 大人用ハンカチ（45cm×45cm）から作るマスクです。まっすぐを3回縫うだけでできます。1枚のハンカチから2枚のマスクが作れます。 ・ １）ハンカチを半分に切ります。 ２）中表に半分に折り、正方形にします。合わせた部分を縫って袋状にします。 ３）表に返します。 ４）縫った部分を上にして置き、下に向かって３回折って、8分割の折り目をつけます（アイロンをかけ、しっかり折り目をつけてください。） ５）元に戻し、2番目と３番目を間の山を手前に倒し（3番目と4番目の面が合わせる）、5番目と6番目の山を手前に倒し（6番目と7番目の面が合わさる）、プリーツを作ります。 ６）裏に返し、両端をそれぞれ２回折って待ち針で押さえ、縫い止めます。 ７）ヘアピンなどにゴムを通し、ひだの進行方向に通します。 ８）ゴムを結んだ部分を中に隠して、できあがり。 ・ 手持ちのものでできる！簡単にできる！洗って何度も使える！ものをと思い、考えました。プリーツをつけたので、（完璧ではありませんが）フィットします。 ・ 途中、途中でアイロンをあてて形を整えた方が作りやすいです。動画では省略しています。 ・ ゴムは手持ちのマスクなどの再利用でいいと思います。または100均の裁縫コーナーにも売っています。マスク用ゴムが品切れでも、帽子用や子供の下着用などと書いてあるものはやわらかいゴムなので利用してみてください。 ・ 息子の宿題を見ながら撮影したせいか、生地が斜めになっていたりと、素人感丸出しの仕上がりですみません。 ・ 次は立体マスクを作ります。続けてご覧いただければ嬉しいです。 ・ 良原リエ Публикация от 良原リエ (@rieaccordion) 1 Мар 2020 в 6:14 PST Стоит не полениться и потратить несколько минут для изготовления масок для всей семьи, которые сейчас стали необходимым предметом в каждом доме. Во многих киевских аптеках отсутствуют защитные маски Как сообщали Українські Новини, до конца недели в Украину привезут 10 млн тестов на коронавирус. Ранее импортер медтехники в Украине рассказал, что оптовая цена тестов на коронавирус составляет 300 гривен.