Без переплат. Как сделать защитную маску своими руками

Українські Новини расскажут, как сделать маску самостоятельно и не переплачивать за них десятки гривен аптекам или другим "подпольным" продавцам.

Для изготовления маски понадобится квадратный отрез плотного хлопка или льна (45 см) и две резинки (18 см). Ткань нужно сложить вдвое и собрать гармошкой. Затем края согнуть и пришить (можно на швейной машинке). В ткань продеть резинки и завязать узелком.

Стоит не полениться и потратить несколько минут для изготовления масок для всей семьи, которые сейчас стали необходимым предметом в каждом доме.

Во многих киевских аптеках отсутствуют защитные маски

Как сообщали Українські Новини, до конца недели в Украину привезут 10 млн тестов на коронавирус.

Ранее импортер медтехники в Украине рассказал, что оптовая цена тестов на коронавирус составляет 300 гривен.