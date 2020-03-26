В Черновицкой области трое пациентов излечились от коронавируса, — глава ОГА

В Черновицкой области, где сегодня больше всего случаев заражения коронавирусом, официально подтвердили три случая выздоровления от Covid-19.

Об этом в Facebook сообщил глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук.

"Лечились в нашей областной клинической больницы в инфекционном отделении, и теперь уже подтвердили, что они выздоровели и в них отсутствует инфекция", — сказал он.

По словам главы области, среди выздоровевших — ребенок, которого уже отпустили из больницы домой. Двоих взрослых выпишут 27 марта.

Осачук уточнил, что по состоянию на сегодня в области проверили 20 образцов, из которых подтвердились только 5. Среди них — двое женщин и трое мужчин. Все в возрасте до 40 лет.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев заражения в области возросло до 47 человек.

Как сообщали Українські Новини, ранее МОЗ ошибочно сообщил о выздоровлении 8 людей в области. Однако позже выяснилось, что речь идет о случаях, в которых коронавирус просто не подтвердился.

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