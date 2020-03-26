подписаться на рассылку
27.6 28.25
29.75 30.77
˟
26 марта 2020, четверг, 20:06 188
Общество 2020-03-26T20:25:12+02:00
Українські Новини
В Черновицкой области трое пациентов излечились от коронавируса, — глава ОГА

В Черновицкой области трое пациентов излечились от коронавируса, — глава ОГА

Кира Молчанова
Коронавирус, выздоровление, коронавирус в Украине, коронавирус в Черновцах, Осачук
Коронавирус. Фото: Pixabay
Коронавирус. Фото: Pixabay

В Черновицкой области, где сегодня больше всего случаев заражения коронавирусом, официально подтвердили три случая выздоровления от Covid-19.

Об этом в Facebook сообщил глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук.

"Лечились в нашей областной клинической больницы в инфекционном отделении, и теперь уже подтвердили, что они выздоровели и в них отсутствует инфекция", — сказал он.

По словам главы области, среди выздоровевших — ребенок, которого уже отпустили из больницы домой. Двоих взрослых выпишут 27 марта.

Осачук уточнил, что по состоянию на сегодня в области проверили 20 образцов, из которых подтвердились только 5. Среди них — двое женщин и трое мужчин. Все в возрасте до 40 лет.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев заражения в области возросло до 47 человек.

Как сообщали Українські Новини, ранее МОЗ ошибочно сообщил о выздоровлении 8 людей в области. Однако позже выяснилось, что речь идет о случаях, в которых коронавирус просто не подтвердился.

В Черновцах выписали мужчину, который заболел в Украине первым.

Больше новостей о: Коронавирус выздоровление коронавирус в Украине коронавирус в Черновцах Осачук

"Платформа Бойко" написала антикризисный план и хо...
В Ломбардии выписали "нулевого пациента", с которо...
Зараженные коронавирусом нардепы показали, чем их ...
Мылся в тазике, спал в куртке, а еду и лекарства п...
Количество зараженных в Киеве выросло до 47 человек, — Кличко
Кабмин готовит меры для недопущения роста цен на продукты и товары первой необходимости, - Зеленский
Новости
Больницы переполнены зараженными, а врачи выбирают, кто будет жить: как борятся с коронавирусом в Испании 20:47
Орел и Решка. Фото: пресс-служба
Безумные поступки ведущих нового сезона "Орла и решки" – "Безумные выходные" 20:43
Финансирование МВД Кабмин хочет увеличить на 9 млрд гривен 20:34
В Украине в период карантина сократилось количество преступлений, - Нацполиция 20:15
В США впервые за 40 лет более 3 млн человек остались без работы 20:13
больше новостей
Для пенсионеров "АТБ" ввел спецчасы. Когда в супермаркеты будут пускать только пожилых людей 05:45
Индексация пенсий: сколько пенсионеров и какое повышение получат в мае 05:46
Чрезвычайная ситуация: кому и на сколько поднимут субсидии во время карантина 08:04
В Китае от хантавируса умер первый человек. Вакцины от болезни пока не существует 09:35
Украинские туроператоры просят туристов не подавать заявки на аннулирование туров 07:00
больше новостей
Страховые компании не пришли к единому мнению по выплатам за заболевание коронавирусом COVID-19 13:40
Борис Патон покидает пост президента НАНУ 23:07
В Китае от хантавируса умер первый человек. Вакцины от болезни пока не существует 09:35
Зеленский готов отменить приказ об отдельных палатах для первых лиц государства, - Кличко 13:03
Вместо экспресс-тестов закупим для Украины еще тесты ПЦР через офис Джека Ма, - Ярославский 11:31
больше новостей
Жена экс-министра иностранных дел созналась в случайном убийстве Старицкого, - адвокат
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok