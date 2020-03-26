В Черновицкой области трое пациентов излечились от коронавируса, — глава ОГА

В Черновицкой области, где сегодня больше всего случаев заражения коронавирусом, официально подтвердили три случая выздоровления от Covid-19. Об этом в Facebook сообщил глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук. "Лечились в нашей областной клинической больницы в инфекционном отделении, и теперь уже подтвердили, что они выздоровели и в них отсутствует инфекция", — сказал он. По словам главы области, среди выздоровевших — ребенок, которого уже отпустили из больницы домой. Двоих взрослых выпишут 27 марта. Осачук уточнил, что по состоянию на сегодня в области проверили 20 образцов, из которых подтвердились только 5. Среди них — двое женщин и трое мужчин. Все в возрасте до 40 лет. Таким образом, общее количество подтвержденных случаев заражения в области возросло до 47 человек. Как сообщали Українські Новини, ранее МОЗ ошибочно сообщил о выздоровлении 8 людей в области. Однако позже выяснилось, что речь идет о случаях, в которых коронавирус просто не подтвердился. В Черновцах выписали мужчину, который заболел в Украине первым.