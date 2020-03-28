Черновицкая ОГА хочет ввести особый режим въезда и выезда из области

Черновицкая областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций инициирует введение особого режима въезда и выезда и запрет межобластного передвижения пассажирского транспорта, в то время как Аваков спрогнозировал жесткие меры ограничений из-за коронавируса.

Об этом в социальной сети Facebook написал председатель Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осадчук, передают Українськi Новини.

"Черновицкая областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций инициирует обращение в Государственную комиссию ТЭБ и ЧС с предложением введения особого режима въезда и выезда в Черновицкой области и запрет межобластного передвижения пассажирского транспорта. Такие меры необходимы, чтобы предотвратить распространение коронавируса и максимально ограничить человеческие контакты с соседними областями", - написал он.

По его словам, движение во время действия особого режима будет разрешено только для грузового транспорта обеспечивающего функционирование экономики области.

Как сообщали Українськi Новини, в Черновицкой области трое пациентов излечились от коронавируса.

Также в Суммах запретили выходить на улицу без крайней необходимости.