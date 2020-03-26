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26 марта 2020, четверг, 14:52 738
Экономика 2020-03-26T15:41:01+02:00
Українські Новини
В аптеках дефицит, а в интернете по заоблачной цене: почем продают медицинские маски в карантин

В аптеках дефицит, а в интернете по заоблачной цене: почем продают медицинские маски в карантин

Анна Рудык
Маски, Коронавирус, коронавирус в Украине, медицинские маски
Медицинская маска. Фото: pixabay
Медицинская маска. Фото: pixabay

В Украине с началом карантина появился огромный ажиотаж на дезинфекторы, которые стали дефицитными и продаются в интернете только по завышенной в разы цене, и медицинские маски, которые можно сделать своими руками и не переплачивать. Українські Новини узнали, реально ли купить медицинские маски в аптеках и сколько придется отдать за них в онлайн-магазинах.

Так, в сети аптек "Доброго дня" операторы сообщают, что медицинские маски отсутствуют, а в "Аптеках низьких цін" отметили, что при последней поставке данных средств защиты они были раскуплены практически сразу. В данной сети аптек продавали марлевые маски по 13 грн за штуку.

В аптеках В аптеках "Доброго дня" масок нет

Однако в Интернете, как и в случае с антисептиками, предложений масок множество. Но все они не медицинские, а многоразовые. Многие продают даже самодельные. 

Почем продают маски в интернетеПочем продают маски в интернете

Защитные маски можно купить в Интернете по высокой ценеЗащитные маски можно купить в Интернете по высокой цене

Средняя цена на многоразовую маску в Интернете составляет 30 гривен за штуку, но стоит учесть, большинство продавцов отказывается продавать маски в количестве менее 5-10 штук. Поэтому, чтобы закупиться масками для всей семьи, придется отдать несколько сотен гривен.

Разноцветные медицинские маскиРазноцветные медицинские маски

Также можно купить медицинские маски оптом, в таком случае цены измеряются уже тысячами гривен.

Как сообщали Українські Новини, Кличко рассказал, в какие аптеки Киев распределяет маски и дезинфекторы.

Кроме того, в Киеве взлетели цены на продукты первой необходимости. Кличко призвал вмешаться АМКУ.

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