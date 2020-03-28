Комаровський розповів, чи можна використовувати медичний спирт замість антисептика

В Україні кількість заражених на коронавірус збільшується щодня. Для того, щоб уникнути інфікування COVID-19, потрібно дотримуватись правил профілактики. Одне з найголовніших правил - мити і дезінфікувати руки. Але знайти антисептики в аптеках дуже складно, а в інтернет-магазинах їх продають за завищеною ціною, тому багато людей намагаються знайти альтернативу. Про те, чи можна обробляти руки медичним спиртом, горілкою або самогоном, розповів доктор Євген Комаровський у своєму відеоблозі.

За словами Комаровського, спиртом можна обробляти руки, але необхідно враховувати той факт, що 90% спирт буде дуже сильно вражати і висушувати руки, шкіра на яких вже дуже суха через постійне миття рук з милом.

Також можна використовувати спирт вище 65%, але в нього потрібно додавати гліцерин.

"Гліцерин сповільнить швидкість випаровування спирту і контакт спирту і шкіри буде тривалішим, тому і бактерицидний ефект буде вище", - зазначив доктор.

Якщо недоступно нормальний дезінфікуючий засіб, то можна використовувати самогон вище 70%. Але в нього теж слід додати гліцерин.

Крім того, Комаровський уточнив, що горілка не дезінфікує від коронавірусу, адже для того, щоб вбити вірус, концентрація спирту повинна бути не менше 65%.

Раніше Українські Новини розповідали про те, як самостійно зробити спиртовий і безспиртовий антисептики.