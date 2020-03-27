подписаться на рассылку
27.9 28.6
30.7 31.65
˟
27 марта 2020, пятница, 23:29 893 Обновляется
Общество 2020-03-27T23:44:48+02:00
Українські Новини
За день в Украине 92 новых случая коронавируса, всего заразились 310 человек, - Минздрав

За день в Украине 92 новых случая коронавируса, всего заразились 310 человек, - Минздрав

Валерия Драгомирова
Минздрав, Коронавирус, коронавирус в Украине
Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирус. Фото: freepik

Количество заболевших коронавирусом в Украине по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 92 человека до 310.

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения, передают Українськi Новини.

"В Украине зафиксированы 310 случаев коронавирусной болезни COVID-19", - сказано в нем.

По состоянию на 23:00 27 марта в Украине 310 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.

За сутки выявлено 92 новых случая.

Как сообщали Українськi Новини, в Киеве будут проверять температуру тела у водителей и пассажиров въезжающих и выезжающих автомобилей до 24 апреля. 

Ранее  Кабинет Министров продлил карантин и ввел чрезвычайную ситуацию во всех регионах до 24 апреля из-за коронавируса.

Также во Львовской области хотят провести массовое тестирование граждан на коронавирус

Кроме того, как отвлечь и удержать на карантине пожилых людей.

Тем временем внеочередное заседание Рады по коронавирусу и бюджету планируется в понедельник. Президент отметил, что внеочередные заседания Рады будут проводиться не один раз.

Больше новостей о: Минздрав Коронавирус коронавирус в Украине

В Киев не будут пускать с температурой - на въезде ее всем будут мерить, - депутат
Во Львовской области хотят провести массовое тестирование граждан на коронавирус
Новости
За день в Украине 92 новых случая коронавируса, всего заразились 310 человек, - Минздрав 23:29 Обновляется
В Киев не будут пускать с температурой - на въезде ее всем будут мерить, - депутат 23:16 Документ
Одесский губернатор затруднился назвать опорные больницы области по борьбе с коронавирусом, – СМИ 22:22
Рада проведет внеочередное заседание во внутреннем дворе парламента 22:12
Как жителям многоквартирных домов не заразиться коронавирусом 21:49 Инфографика
больше новостей
Чрезвычайная ситуация: кому и на сколько поднимут субсидии во время карантина 08:04
На индексацию пенсий и выплату пенсионерам по 1000 гривен хотят выделить 20 млрд 14:27
"Социальная помощь" от НБУ: мошенники придумали новую схему 09:20
Бойко привез в больницу Рубежного медикаменты и аппарат ИВЛ 07:29
"Коронавирусную" тысячу пенсионеры получат в апреле: как вырастут пенсии в Украине весной 05:40 Инфографика
больше новостей
Зеленский готов отменить приказ об отдельных палатах для первых лиц государства, - Кличко 13:03
Предприятие Бахматюка приобрело лабораторное оборудование для больницы в Гадяче 15:38
Чрезвычайная ситуация: кому и на сколько поднимут субсидии во время карантина 08:04
"Социальная помощь" от НБУ: мошенники придумали новую схему 09:20
Владимир Зеленский. Скриншот видео ОПУ
У нас не "совок", - Зеленский поручил отменить VIP-палаты для чиновников 19:03
больше новостей
Внеочередное заседание Рады по коронавирусу и бюджету планируется в понедельник, - Зеленский
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok