За день в Украине 92 новых случая коронавируса, всего заразились 310 человек, - Минздрав

Количество заболевших коронавирусом в Украине по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 92 человека до 310.Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения, передают Українськi Новини."В Украине зафиксированы 310 случаев коронавирусной болезни COVID-19", - сказано в нем.По состоянию на 23:00 27 марта в Украине 310 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.За сутки выявлено 92 новых случая.Как сообщали Українськi Новини, в Киеве будут проверять температуру тела у водителей и пассажиров въезжающих и выезжающих автомобилей до 24 апреля. Ранее Кабинет Министров продлил карантин и ввел чрезвычайную ситуацию во всех регионах до 24 апреля из-за коронавируса.Также во Львовской области хотят провести массовое тестирование граждан на коронавирус. Кроме того, как отвлечь и удержать на карантине пожилых людей.Тем временем внеочередное заседание Рады по коронавирусу и бюджету планируется в понедельник. Президент отметил, что внеочередные заседания Рады будут проводиться не один раз.